Világháborúba született bele Kovács Kati: "Negyvenéves koromig minden nap hallottam a repülőgépek hangját"

Kovács Kati Kossuth-díjas énekesnő teljesen megrendült az iráni háború történéseit látva, a vele készült interjú egy részében saját háborús élményeiről mesélt a Bors olvasóinak.

Kovács Kati minden reményét az új generációban látja (Fotó: Reviczky Zsolt)

Kovács Katit elszomorítja az iráni háború

Elborzadva nézem a háborút, nem lenne szabad ennek megtörténnie. Soha nem politizálok, ez sem erről szól, egyszerűen ilyen történések mellett nem lehet elmenni!

Nagyon sok magyar család rekedt a háborús övezetben, akik napokig kétségek között éltek, hogy miként is tudnak hazajutni. A művésznőt félelemmel tölti el ez a helyzet, félti a szeretteit és a kint ragadt magyarokat is. Elképzelni sem tudja, hogy mit lehetne tanácsolni egy ilyen helyzetben az édesanyáknak, akik gyermekükkel együtt rekedtek a háborús övezetben. Barátok próbálják vigasztalni, de ezen a helyzeten nem tudja túltenni magát, elmondása szerint nem is lehet. Alapvetően is fontosnak tartja a lelki feltöltődést, de ezekben a vészterhes időkben különösen fontos, hogy az ember a léleknek is találjon gyógyírt, amit számára zene ad meg.

Én inkább énekelek, azt gondolom, hogy az embereknek szeretetet kell adunk, én ezt a zenével teszem meg

– jelentette ki az énekesnő.

Iráni háború: a Teherán elleni támadások nagy pusztítást végeztek 2026 márciusában

Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI

Gyerekkorában megismerte az éhezést

Kovács Kati elmesélte, hogy ő a második világháború utolsó évében született. Az édesanyja vele és testvérével együtt próbált menekülni a háború szörnyűségei elől. Nagyon sok megpróbáltatáson mentek keresztül, aminek az emlékei az édesanyját egész életében elkísérték.

Megismertük az éhezést, megismertük az üldöztetést, megismertünk mindent, ami egy háborúval jár, akkoriban mindenki egyformán szenvedett

– idézte fel a művésznő.

Mivel ő még csecsemőként élte át ezeket a borzalmakat, nem maradtak konkrét emlékei, ezekről később az édesanyja mesélt neki, viszont a háború szörnyűségei így sem múltak el nyomtalanul „Negyvenéves koromig minden nap hallottam a fülemben a repülőgépek hangját, a szirénát, és most újra” – emlékezett vissza.

A gyerekek jelentik a jövőt

Kovács Kati a zene mellett fontosnak tartja, hogy gyerekekkel tudjon foglalkozni. Alkalmanként fellép óvodákban, ahol a gyermekek felszabadult tisztaságából ő maga is töltődik. A gyerekek jelentik a jövőt, és ha nekik jó példát mutatunk, akkor talán ők már ezt a lelki békét a világnak is tovább adják.