Egyre nő a gyermek áldozatok száma az iráni háborúban

Már Kuvaitban is van halálos áldozata a közel-keleti háborúnak. Az összecsapások eszkalációjának humanitárius következményei egyre ijesztőbbek – mondta el Tom Fletcher, az ENSZ főtitkárhelyettese, a vészhelyzeti segélyek koordinátora - írja a Ripost.
A rakétatámadások, a sűrűn lakott területeket érő csapások közvetlenül veszélyeztetik a lakosságot, és ellehetetlenítik a humanitárius segélyezést. A legnagyobb veszteséget az iráni civilek szenvedik el, válaszul a perzsa állam csapásokat mér a térség államaira, köztük Kuvaitra is. A kuvaiti egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, egy 11 éves kislány meghalt, miután repeszek találták el az iráni támadásokat követőn. Súlyos sérüléseket szenvedett négy családtagja is - mondta Dr. Abdullah Al-Sanad minisztériumi szóvivő.
Az eddig összesítések azt mutatják, hogy már meghaladja az ezret a civil áldozatok száma.
Halálos áldozatokat jelentettek az Egyesült Arab Emírségekből (3 fő), Bahreinből (1 fő) és Ománból is (1 fő).
António Guterres ENSZ főtitkár szerint a konfliktusok kiterjedése olyan országokra is, amelyek korábban nem vettek részt a harcokban, tovább növeli a régió humanitárius összeomlásának kockázatát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.