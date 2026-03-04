Egyre nő a gyermek áldozatok száma az iráni háborúban

Már Kuvaitban is van halálos áldozata a közel-keleti háborúnak. Az összecsapások eszkalációjának humanitárius következményei egyre ijesztőbbek – mondta el Tom Fletcher, az ENSZ főtitkárhelyettese, a vészhelyzeti segélyek koordinátora - írja a Ripost.

Az Irán elleni háború egyre több civil áldozatot követel / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Egy kislány vesztette életét Kuvaitban

A rakétatámadások, a sűrűn lakott területeket érő csapások közvetlenül veszélyeztetik a lakosságot, és ellehetetlenítik a humanitárius segélyezést. A legnagyobb veszteséget az iráni civilek szenvedik el, válaszul a perzsa állam csapásokat mér a térség államaira, köztük Kuvaitra is. A kuvaiti egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, egy 11 éves kislány meghalt, miután repeszek találták el az iráni támadásokat követőn. Súlyos sérüléseket szenvedett négy családtagja is - mondta Dr. Abdullah Al-Sanad minisztériumi szóvivő.

Az eddig összesítések azt mutatják, hogy már meghaladja az ezret a civil áldozatok száma.

Irán: Legalább 1097 civil halt meg (köztük 181 gyermek) és több mint 5400-an megsebesültek a március 4-i adatok alapján. Március 1-jén iskolát ért rakétacsapás Minábban, ez 165 diáklány életét oltotta ki.

Izrael: Az iráni megtorló rakétacsapásokban legalább 10 civil vesztette életét, többségük Beit Shemesh közelében. A rakéta egy zsinagógát és egy alatta lévő nyilvános óvóhelyet rombolt le, a halálos áldozatok többsége a menedékhelyen tartózkodott.

Libanon: Az Izrael és a Hezbollah közötti összecsapások ismét intenzívebbé váltak. Március másodikán az izraeli légierő több mint 70 csapást mért az országra, ami legalább 52 halálos áldozatot és 154 sérültet követelt a libanoni Egészségügyi Minisztérium szerint.

Halálos áldozatokat jelentettek az Egyesült Arab Emírségekből (3 fő), Bahreinből (1 fő) és Ománból is (1 fő).