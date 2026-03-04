Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyre nő a gyermek áldozatok száma az iráni háborúban

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 18:01
iránizraelháború
Kuvaitban külföldiek is életüket vesztették.
Bors
A szerző cikkei

Már Kuvaitban is van halálos áldozata a közel-keleti háborúnak. Az összecsapások eszkalációjának humanitárius következményei egyre ijesztőbbek – mondta el Tom Fletcher, az ENSZ főtitkárhelyettese, a vészhelyzeti segélyek koordinátora - írja a Ripost.

kuvaitban
Az Irán elleni háború egyre több civil áldozatot követel / Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Egy kislány vesztette életét Kuvaitban 

A rakétatámadások, a sűrűn lakott területeket érő csapások közvetlenül veszélyeztetik a lakosságot, és ellehetetlenítik a humanitárius segélyezést. A legnagyobb veszteséget az iráni civilek szenvedik el, válaszul a perzsa állam csapásokat mér a térség államaira, köztük Kuvaitra is. A kuvaiti egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, egy 11 éves kislány meghalt, miután repeszek találták el az iráni támadásokat követőn. Súlyos sérüléseket szenvedett négy családtagja is - mondta Dr. Abdullah Al-Sanad minisztériumi szóvivő. 

Az eddig összesítések azt mutatják, hogy már meghaladja az ezret a civil áldozatok száma.

  • Irán: Legalább 1097 civil halt meg (köztük 181 gyermek) és több mint 5400-an megsebesültek a március 4-i adatok alapján. Március 1-jén iskolát ért rakétacsapás Minábban, ez 165 diáklány életét oltotta ki.
  • Izrael: Az iráni megtorló rakétacsapásokban legalább 10 civil vesztette életét, többségük Beit Shemesh közelében. A rakéta egy zsinagógát és egy alatta lévő nyilvános óvóhelyet rombolt le, a halálos áldozatok többsége a menedékhelyen tartózkodott.
  • Libanon: Az Izrael és a Hezbollah közötti összecsapások ismét intenzívebbé váltak.  Március másodikán az izraeli légierő több mint 70 csapást mért az országra, ami legalább 52 halálos áldozatot és 154 sérültet követelt a libanoni Egészségügyi Minisztérium szerint.

Halálos áldozatokat jelentettek az Egyesült Arab Emírségekből (3 fő), Bahreinből (1 fő) és Ománból is (1 fő).

António Guterres ENSZ főtitkár szerint a konfliktusok kiterjedése olyan országokra is, amelyek korábban nem vettek részt a harcokban, tovább növeli a régió humanitárius összeomlásának kockázatát. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu