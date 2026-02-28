Gyászol az ország: emlékoldallá vált Egressy Mátyás keresőcsoportja

Ismeretlenek gyászolják a fiatal gimnazistát. Szívszorító véget ért az a hetek óta tartó dráma, amely egy emberként mozgatta meg az országot. Január közepén egy belvárosi szórakozóhelyről tűnt el az a 18 éves fiú, akit azóta ezrek kerestek reménykedve. Mostanra azonban biztossá vált a legrosszabb: a fiatal teniszező a Lánchídról a Dunába zuhant, nemrég megtalálták a holttestét is. Az interneten ezrek búcsúznak Egressy Mátyástól.
Egressy Mátyás januárban a barátaival indult kikapcsolódni, ám később az éjszaka tragédiába fordult. Kiderült, hogy a fiú egyedül távozott a szórakozóhelyről, majd nyoma veszett. Az eltűnése utáni napokban példátlan összefogás indult: önkéntesek csapatai, kutyás keresők és aggódó idegenek lepték el az utcákat. Oszlopokra ragasztott fotókkal és éjszakába nyúló keresőakciókkal próbáltak a nyomára akadni. Mindenki várta, hogy meglegyen, de sajnos nem így történt.
A rejtélyt végül egy térfigyelő kamera felvétele kezdte kibogozni. Egy hajó rögzítette, ahogy a Lánchídról valaki a Dunába esik. A rendőrség megmutatta a felvételt a szülőknek, akik állítólag felismerték a gyermeküket. A hídon megtalálták a fiú lakáskulcsát is, ám a mobilja különös utat járt be: egy férfi az Örs vezér téren adta el valakinek, mert pénzre volt szüksége. Állítása szerint egy járművön találta a készüléket, később bevallotta: mardossa a lelkiismeret, amiért nem hívta fel azonnal a szülőket.
Bár a rendőrség honlapján még kint volt a körözés, a család és a barátok már tudták, hogy a fiatal sportoló már nincs többé. A sportklub, ahol teniszezett, feketére változtatta képét a Facebookon. Iskolájánál is gyászolták, egyik tanára gyönyörű sorokkal köszönt el, a diákok pedig mécseseket gyújtottak, miközben az emberek még kint az utcákon bizakodva keresték őt. A kutatás hetekig tartott a fagyos folyóban, míg végül február 21-én, a Dunában megtalálták a holttestét.
A fiú eltűnése körül kialakult törődést és összefogást jól jelzi, hogy két virtuális szentély is létrejött: az egyik Mátyás emlékére készült, a másik oldal pedig a januárban készített keresőoldalból változott emlékoldallá. Itt jelentek meg a mesterséges intelligencia segítségével generált, szívet megérintő dalok is. Ezek a dallamok és sorok segítenek szavakba önteni azt, amit éreznek az ismeretlen emberek, akiket mélyen megérintett a fiatal története. Éppúgy gyászolják, mintha saját szerettüket veszítették volna el.
A dalszövegek sorai fájó emlékeket idéznek, annak ellenére, hogy készítői sosem találkoztak a szerencsétlen sorsú Mátyással. Ezekből a dalokból egy-egy részlet:
Amikor elhallgat a dal, a csend kiált helyette, mint árva gyermek sír az ég, az üres kották felett. Egy hang voltál a zűrzavarban, tiszta égő fény, s most csak a szél felel halkan, miért mentél el ilyen korán?
A másik szerzeményben pedig a reményvesztettség szólal meg:
Eltűntél csendben, zajtalan, mint alkonyatkor a fény. Csak egy üres szó maradt utánad és bennünk ezer miért... Kerestünk utcán, éjszakán, reménybe kapaszkodva még. Hittük, hogy egyszer hazatérsz és véget ér a sötétség...
A tagok folyamatosan újabb és újabb fotókat posztolnak az elhunyt gimnazistáról, ezeken a képeken szinte minden alkalommal jókedvűen mosolygott.
Az emlékoldalakon rengetegen búcsúznak ismeretlenül és kegyeletüket szeretnék leróni a hozzászólásokkal. A kommentekben nemcsak a fájdalom, de a tehetetlenség érzése is visszaköszön:
A szívszorító részvétnyilvánítások mellé többen is megható kérdést tettek fel. Hihetetlen az összefogás: szeretnének egy közös gyertyagyújtást szervezni Budapesten, ahová sokan vidékről is eljönnének.
Egerből is elmennék, ha tudnám az időpontot, ennyit megérdemel ez a szegény fiú!
Azt még nem tudni, hogy hol és mikor lesz ez a megemlékezés. Addig is ismeretlenek ezrei folytatják az emlékoldalakon a megemlékezést, így biztos, hogy sosem felejtik el a fiút, akiért egy ország izgult.
