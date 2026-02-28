Gyászol az ország: emlékoldallá vált Egressy Mátyás keresőcsoportja

Ismeretlenek gyászolják a fiatal gimnazistát. Szívszorító véget ért az a hetek óta tartó dráma, amely egy emberként mozgatta meg az országot. Január közepén egy belvárosi szórakozóhelyről tűnt el az a 18 éves fiú, akit azóta ezrek kerestek reménykedve. Mostanra azonban biztossá vált a legrosszabb: a fiatal teniszező a Lánchídról a Dunába zuhant, nemrég megtalálták a holttestét is. Az interneten ezrek búcsúznak Egressy Mátyástól.

Ismeretlenek gyászolják az elhunyt Egressy Mátyást

Fotó: Facebook

Ismeretlenek gyászolják: Virtuális szentéllyé vált Egressy Mátyás keresőcsoportja

Egressy Mátyás januárban a barátaival indult kikapcsolódni, ám később az éjszaka tragédiába fordult. Kiderült, hogy a fiú egyedül távozott a szórakozóhelyről, majd nyoma veszett. Az eltűnése utáni napokban példátlan összefogás indult: önkéntesek csapatai, kutyás keresők és aggódó idegenek lepték el az utcákat. Oszlopokra ragasztott fotókkal és éjszakába nyúló keresőakciókkal próbáltak a nyomára akadni. Mindenki várta, hogy meglegyen, de sajnos nem így történt.

A rejtélyt végül egy térfigyelő kamera felvétele kezdte kibogozni. Egy hajó rögzítette, ahogy a Lánchídról valaki a Dunába esik. A rendőrség megmutatta a felvételt a szülőknek, akik állítólag felismerték a gyermeküket. A hídon megtalálták a fiú lakáskulcsát is, ám a mobilja különös utat járt be: egy férfi az Örs vezér téren adta el valakinek, mert pénzre volt szüksége. Állítása szerint egy járművön találta a készüléket, később bevallotta: mardossa a lelkiismeret, amiért nem hívta fel azonnal a szülőket.

Már azelőtt gyászolták, hogy kimondták volna: a fiú elhunyt

Bár a rendőrség honlapján még kint volt a körözés, a család és a barátok már tudták, hogy a fiatal sportoló már nincs többé. A sportklub, ahol teniszezett, feketére változtatta képét a Facebookon. Iskolájánál is gyászolták, egyik tanára gyönyörű sorokkal köszönt el, a diákok pedig mécseseket gyújtottak, miközben az emberek még kint az utcákon bizakodva keresték őt. A kutatás hetekig tartott a fagyos folyóban, míg végül február 21-én, a Dunában megtalálták a holttestét.