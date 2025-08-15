UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű tragédia Tatabányán: idős ember holttestére bukkantak

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 19:39
Tatabányatársasházi
Tűz ütött ki egy társasházi lakásban. A tűzoltók egy idős ember holttestét találták a szobában.

Meghalt egy idős ember egy kigyulladt társasházi lakásban pénteken Tatabányán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.

tűzoltó
Fotó: Ripost

Dóka Imre azt írta: a tatabányai Ifjúság utcában gyulladt ki péntek délután egy társasházi lakás. A tűz a második emeleti ingatlan szobájában keletkezett, berendezési tárgyak égtek.

A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg.

A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít - tette hozzá a szóvivőhelyettes.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint az esethez a város hivatásos tűzoltóságának négy egysége, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki. A lépcsőház megtelt füsttel, a lakók bezárkóztak, kiürítésre nem volt szükség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu