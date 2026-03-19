Új fejlemény a drogos ámokfutó ügyében, aki három néptáncos halálát okozta Tatabányán

Három ember halt meg egy tavaly januári autóbalesetben Tatabánya közelében. B. Szilvió, a tragédia feltételezett okozója a Tatabányai Járásbíróság folyosóján bocsánatot kért a gyászolóktól. A férfi a vád szerint, a tragédiát kábítószer hatása alatt okozta. Az ügyészség indítványozta, hogy drogos ámokfutót ítéljék 9 év szabadságvesztésre.

A drogos ámokfutó miatt 3 ember meghalt Fotó: TV2

Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője a Borsnak elmondta: bármennyi időt is kell majd az elkövetőnek börtönben töltenie, az elhunytakat nem kapják vissza szeretteik.

A Szilviónak felrótt bűncselekmény büntetési tétele 5-10 év, de a férfi a hatóság szerint már korábban is okozott problémát bedrogozva.

A ütközéstől a sértettek gépjárműve mintegy 180 fokkal megpördült, a vízelvezető árokba sodródott, majd a betonfalnak csapódott.

A drogos ámokfutónak többé sosem lenne szabad vezetnie?

Mint a Bors megírta, az elhunytak néptáncosok voltak. Az autó vezetője a helyszínen, két utasa a kórházban vesztette életét. Egy férfi ugyan túlélte a balesetet, de a lépét el kellett távolítani.

A bíróságon 2026. március 19-én a tervek szerint tanúkat és szakértőket hallgatnak meg, majd a perbeszédeket és az utolsó szó jogán elmondottakat követően ítéletet hirdetnek.

Borbély Zoltán hangsúlyozta: az egyik elhunyt néptáncos édesanyja egyedül, apai segítség nélkül vállalta egyetlen gyermeke felnevelését.

Egy másik anyuka ugyan elvált a férjétől, a fiukat mégis békében és egyetértésben nevelték közösen, egy család pedig az apát veszítette el

– mondta az ügyvéd, és hozzátette: a tragédia következményeit a gyászolóknak életük végéig viselniük kell.

Szilviót a bíróság az eljárás elején letartóztatta, de aztán nem hosszabbítottra meg a kényszerintézkedést. Borbély Zoltán szerint a férfit élete végéig el kellene tiltani a járművezetéstől.