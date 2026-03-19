Új fejlemény a drogos ámokfutó ügyében, aki három néptáncos halálát okozta Tatabányán

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 06:15
tragédiahalál
Ítélet várható a tatabányai autóbaleset ügyében. Egy drogos ámokfutó három ember halálát okozta, amikor a vád szerint vádlott tavaly januárban, borult időben, éjszakai látási viszonyok mellett belerohant egy szabályosan közlekedő, néptáncosokat szállító személygépkocsiba.
Három ember halt meg egy tavaly januári autóbalesetben Tatabánya közelében. B. Szilvió, a tragédia feltételezett okozója a Tatabányai Járásbíróság folyosóján bocsánatot kért a gyászolóktól. A férfi a vád szerint, a tragédiát kábítószer hatása alatt okozta. Az ügyészség indítványozta, hogy drogos ámokfutót ítéljék 9 év szabadságvesztésre.

A drogos ámokfutó totálkárosra törte az autóját
A drogos ámokfutó miatt 3 ember meghalt  Fotó: TV2

Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője a Borsnak elmondta: bármennyi időt is kell majd az elkövetőnek börtönben töltenie, az elhunytakat nem kapják vissza szeretteik.

A Szilviónak felrótt bűncselekmény büntetési tétele 5-10 év, de a férfi a hatóság szerint már korábban is okozott problémát bedrogozva.

A ütközéstől a sértettek gépjárműve mintegy 180 fokkal megpördült, a vízelvezető árokba sodródott, majd a betonfalnak csapódott.

A drogos ámokfutónak többé sosem lenne szabad vezetnie?

Mint a Bors megírta, az elhunytak néptáncosok voltak. Az autó vezetője a helyszínen, két utasa a kórházban vesztette életét. Egy férfi ugyan túlélte a balesetet, de a lépét el kellett távolítani.

A bíróságon 2026. március 19-én a tervek szerint tanúkat és szakértőket hallgatnak meg, majd a perbeszédeket és az utolsó szó jogán elmondottakat követően ítéletet hirdetnek.

Borbély Zoltán hangsúlyozta: az egyik elhunyt néptáncos édesanyja egyedül, apai segítség nélkül vállalta egyetlen gyermeke felnevelését.

Egy másik anyuka ugyan elvált a férjétől, a fiukat mégis békében és egyetértésben nevelték közösen, egy család pedig az apát veszítette el 

– mondta az ügyvéd, és hozzátette: a tragédia következményeit a gyászolóknak életük végéig viselniük kell.

Szilviót a bíróság az eljárás elején letartóztatta, de aztán nem hosszabbítottra meg a kényszerintézkedést. Borbély Zoltán szerint a férfit élete végéig el kellene tiltani a járművezetéstől.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu