BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghalt az orangutánok őrangyala, Biruté Galdikas

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 12:01
Pótolhatatlan veszteség érte a tudományos világot és a természetvédőket. Elhunyt Biruté Galdikas, aki az emberszabásúak megmentésére áldozta az életét.
Bors
A szerző cikkei

A legenda távozott, de az öröksége örökké él. 80 éves korában, 2026. március 24-én elhunyt Biruté Galdikas, az orangutánok szociális életének világszerte elismert kutatója. A törékeny asszony, aki évtizedekkel ezelőtt a dzsungelt választotta a civilizáció helyett, több mint ötven éven át dolgozott Borneón az emberszabású főemlősök megmentéséért és megértéséért.

Elhunyt Biruté Galdikas
Elhunyt Biruté Galdikas / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az utolsó „Angyal” is elment: Biruté Galdikas emlékezete

Pályája meseszerűen, mégis kőkemény elhatározással indult. A híres brit tudós, Louis Leakey három fiatal, ambiciózus kutatónőt választott ki az emberszabású főemlősök tanulmányozására: Jane Goodall a csimpánzokat, Dian Fossey a gorillákat, míg a most elhunyt legenda az orangutánokat kapta osztályrészül. Ők voltak a „Trimates”, vagyis a főemlőskutatók szentháromsága.

Galdikas munkásságának egyik legfontosabb eredménye az orangutánok rejtett viselkedésének és összetett társas életének feltérképezése volt. Nem csupán steril adatokat gyűjtött; együtt élt az állatokkal, ismerte minden mozdulatukat, és harcolt az élőhelyük megőrzéséért az erdőirtásokkal szemben.

Fél évszázad a vadonban

Életének meghatározó részét a délkelet-ázsiai szigeten töltötte, ahol kutatóként, természetvédőként és íróként is maradandót alkotott. Terepmunkája példa nélküli elkötelezettségről tanúskodik: volt, hogy hónapokig nem látott más embert, csak az általa olyannyira szeretett „erdei embereket”. Halálával a tudományos közösség egy pótolhatatlan alakot veszített el, de szellemisége, amely a természet és az ember kapcsolatának újragondolására ösztönöz, örökre velünk marad –emlékezik meg róla a Magyar Állatvédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu