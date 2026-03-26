Meghalt az orangutánok őrangyala, Biruté Galdikas

A legenda távozott, de az öröksége örökké él. 80 éves korában, 2026. március 24-én elhunyt Biruté Galdikas, az orangutánok szociális életének világszerte elismert kutatója. A törékeny asszony, aki évtizedekkel ezelőtt a dzsungelt választotta a civilizáció helyett, több mint ötven éven át dolgozott Borneón az emberszabású főemlősök megmentéséért és megértéséért.

Az utolsó „Angyal” is elment: Biruté Galdikas emlékezete

Pályája meseszerűen, mégis kőkemény elhatározással indult. A híres brit tudós, Louis Leakey három fiatal, ambiciózus kutatónőt választott ki az emberszabású főemlősök tanulmányozására: Jane Goodall a csimpánzokat, Dian Fossey a gorillákat, míg a most elhunyt legenda az orangutánokat kapta osztályrészül. Ők voltak a „Trimates”, vagyis a főemlőskutatók szentháromsága.

Galdikas munkásságának egyik legfontosabb eredménye az orangutánok rejtett viselkedésének és összetett társas életének feltérképezése volt. Nem csupán steril adatokat gyűjtött; együtt élt az állatokkal, ismerte minden mozdulatukat, és harcolt az élőhelyük megőrzéséért az erdőirtásokkal szemben.

Fél évszázad a vadonban

Életének meghatározó részét a délkelet-ázsiai szigeten töltötte, ahol kutatóként, természetvédőként és íróként is maradandót alkotott. Terepmunkája példa nélküli elkötelezettségről tanúskodik: volt, hogy hónapokig nem látott más embert, csak az általa olyannyira szeretett „erdei embereket”. Halálával a tudományos közösség egy pótolhatatlan alakot veszített el, de szellemisége, amely a természet és az ember kapcsolatának újragondolására ösztönöz, örökre velünk marad –emlékezik meg róla a Magyar Állatvédelem.