Iszonyú baleset történt az éjszaka: egy csecsemő maradt árván

Brutális balesetről érkezett hír Neamț megyéből. A Maszol információi szerint szerda este a 15D jelzésű országúton, Dulcești község környékén két személyautó ütközött össze, aminek következtében az egyik kocsi felborult, a másik kigyulladt. Utóbbiból a tűzoltóknak sikerült kimenekíteniük egy csecsemőt, a szülei viszont meghaltak a balesetben.
A balesetben összesen négy személy halt meg, további hárman megsérültek.
A rendőrség azt közölte: mindkét sofőr elhunyt, az egyikük épp szerdán töltötte be a 20. életévét. A balesetért felelős sofőr csütörtökön lett volna 38 éves. A balestben meghalt két nő, a kimentett csecsemő, továbbá egy 17 éves kamaszlány és egy 68 éves nő kórházba került.
