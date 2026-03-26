BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Iszonyú baleset történt az éjszaka: egy csecsemő maradt árván

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 08:10
A kicsit kórházba kellett szállítani. A baleset szerda este történt, Neamț megyében.
Bors
A szerző cikkei

Brutális balesetről érkezett hír Neamț megyéből. A Maszol információi szerint szerda este a 15D jelzésű országúton, Dulcești község környékén két személyautó ütközött össze, aminek következtében az egyik kocsi felborult, a másik kigyulladt. Utóbbiból a tűzoltóknak sikerült kimenekíteniük egy csecsemőt, a szülei viszont meghaltak a balesetben.

Brutális baleset történt Neamț megyében a 15D jelzésű országúton, Dulcești község környékén. Fotó: Maszol / Neamț megyei katasztrófavédelem

Halálos baleset történt az éjszaka folyamán

A balesetben összesen négy személy halt meg, további hárman megsérültek.

A rendőrség azt közölte: mindkét sofőr elhunyt, az egyikük épp szerdán töltötte be a 20. életévét. A balesetért felelős sofőr csütörtökön lett volna 38 éves. A balestben meghalt két nő, a kimentett csecsemő, továbbá egy 17 éves kamaszlány és egy 68 éves nő kórházba került.

- a Maszol.ro portálról

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
