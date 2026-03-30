Elfajult a vita: Betondarabokkal dobálta meg apósát, óriási kárt okozott

Betondarabokkal dobálta meg apósát - az idősebb férfi szerencsére nem sérült meg, a házban azonban kár keletkezett

Fotó: Magyarország ügyészsége / Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

Betondarabokkal dobálta meg az apósát

A férfi 2025 nyarán, este, Rábapordányban szóváltásba került apósával, majd veréssel fenyegette őt. A napokban emeltek vádat ellene - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hétfőn.

Az idősebb férfi vejét távozásra szólította fel, aki válaszként egy betondarabot hajított az idősebb férfi irányába, ami egy közelben parkoló autó szélvédőjén landolt. Ezután még két beton darabbal próbálta meg eltalálni az apósát. Az idősebb férfi elhajolt a betondarabok irányából, az egyik a ház falát találta el, míg a másik a virágládák közé esett. A dobálózó férfi közösségellenes, erőszakos magatartásával 370 ezer forintos kárt okozott.

Az ügyészség a napokban garázdaság és rongálás vétségével vádolta meg, a vádiratban pedig indítványt tett arra, hogy a Csornai Járásbíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje - olvasható a Tények cikkében.