Bene László, a skálás gyilkos nem is vágyik a szabadságra: a börtönben akar meghalni

Tovább tölti életfogytig tartó szabadságvesztését a 73 éves Bene László. A 90-es évek egyik leghírhedtebb bűnözője, Donászi Aladárral együtt több embert megölt. A párost 1994-ben elfogták, majd életfogytiglanra ítélték őket. Ez akkoriban azt jelentette, hogy 20 év letöltése után vizsgálni kell a feltételes szabadságra bocsátásuk lehetőségét.

A börtönben szeretne meghalni Bene László

Társával, Donászi Aladárral dohánylerakatok feltörésével kezdték bűnözői karrierjüket.

Később több gyilkosságot is elkövettek.

Így ragadt Benére a "skálás gyilkos" és a "vadászgyilkos" elnevezés.

Bene László már 32 éve tölti büntetését.

A szegedi Csillag börtön foglya.

Bene László már nem akar szabadulni

Donászi a zárkájában öngyilkos lett, de Bene erősebb személyiségnek bizonyult. 2014 óta rendszeresen a büntetés-végrehajtási bíró elé áll, de eddig nem tartották arra alkalmasnak, hogy kiengedjék. Legutóbb 2026. március 24-én vették elő az ügyét.

Bene László ügyvédje, Soltészné Dr. Nagy Katalin a Borsnak elmondta: az ügyfele maga sem kíván már szabadulni.

Beletörődött a körülményeibe. Ő már a börtönben érzi otthon magát, ott is szeretne meghalni. A védencemmel főleg telefonon tartom a kapcsolatot, rendszeresen felhív

– árulta el az ügyvéd.

5 érdekes tény a rablógyilkosról

Seregélyesen élt. Apja hegedűművész, anyja pedagógus volt. Legelőször lopás miatt került börtönbe, a 70-es években. Bene sok interjút adott, de egyikben sem tanúsított megbánást. Film készült Donászival közös, véres pályafutásáról.

Befogadná egy hozzátartozója

Benének van élő rokona, aki hajlandó lenne befogadni, de az elítélt pártfogója ennek ellenére nem javasolja, hogy a gyilkost kiengedjék.

- Ha kiderülne a nagy nyilvánosság számára, hogy hol él Bene László, a települést megszállná a média. A közelmúltban is beszéltem az ügyfelem hozzátartozójával, akinek lennének ötletei, hogyan lehetne megfelelő körülményeket biztosítani, de neki is elmondtam, hogy nem szükséges ezen gondolkodnia, hiszen az elítéltnek nincs szándékában elhagyni a börtönt - magyarázta Soltészné, aki szerint Bene László már szinte a börtönben levő embereket, a rabtársakat és az őröket tekinti a családjának.