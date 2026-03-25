Bene László, a skálás gyilkos nem is vágyik a szabadságra: a börtönben akar meghalni

Tovább tölti életfogytig tartó szabadságvesztését a 73 éves Bene László. A 90-es évek egyik leghírhedtebb bűnözője, Donászi Aladárral együtt több embert megölt. A párost 1994-ben elfogták, majd életfogytiglanra ítélték őket. Ez akkoriban azt jelentette, hogy 20 év letöltése után vizsgálni kell a feltételes szabadságra bocsátásuk lehetőségét.
Donászi a zárkájában öngyilkos lett, de Bene erősebb személyiségnek bizonyult. 2014 óta rendszeresen a büntetés-végrehajtási bíró elé áll, de eddig nem tartották arra alkalmasnak, hogy kiengedjék. Legutóbb 2026. március 24-én vették elő az ügyét.
Bene László ügyvédje, Soltészné Dr. Nagy Katalin a Borsnak elmondta: az ügyfele maga sem kíván már szabadulni.
Beletörődött a körülményeibe. Ő már a börtönben érzi otthon magát, ott is szeretne meghalni. A védencemmel főleg telefonon tartom a kapcsolatot, rendszeresen felhív
– árulta el az ügyvéd.
Benének van élő rokona, aki hajlandó lenne befogadni, de az elítélt pártfogója ennek ellenére nem javasolja, hogy a gyilkost kiengedjék.
- Ha kiderülne a nagy nyilvánosság számára, hogy hol él Bene László, a települést megszállná a média. A közelmúltban is beszéltem az ügyfelem hozzátartozójával, akinek lennének ötletei, hogyan lehetne megfelelő körülményeket biztosítani, de neki is elmondtam, hogy nem szükséges ezen gondolkodnia, hiszen az elítéltnek nincs szándékában elhagyni a börtönt - magyarázta Soltészné, aki szerint Bene László már szinte a börtönben levő embereket, a rabtársakat és az őröket tekinti a családjának.
