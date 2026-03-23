32 év után szabadulhat a Csillagból a gyilkos Bene László: ezt mondta róla a gyászoló édesanya

Donászi Aladár és Bene László a 90-es években összesen 4 ember életét oltotta ki. Mindkettejüket életfogytiglanra ítélték, ami akkoriban azt jelentette, hogy 20 év letöltése után a büntetés-végrehajtási bíró dönt a kiengedésükről. Donászi ezt nem várta meg, inkább végzett magával a zárkájában. Benét nem látták alkalmasnak arra, hogy a szabad emberek között éljen. Az ügyét többször elővették, de a döntés ugyanaz maradt. A ma már 72 éves bűnöző holnap, március 24-én újabb lehetőséget kap.
A Bors elérte az egyik áldozat, Sádt Győző édesanyját. Az idős asszony nagyon bízik benne, hogy a gyilkos élete végéig a rácsok mögött marad.
A gyermekem egy kiváló egyetemista volt, közgazdász lett volna belőle. Már az esküvőjét tervezte a gyönyörű menyasszonyával. Naponta érzem a jelenlétét, tudom, hogy velem van. Ma már egy 57 éves, sikeres és becsületesember lenne
– mondta a Borsnak Sádt Edéné.
Zsuzsanna kinyilvánította:
Bene soha nem kért a családtól bocsánatot, igaz, ezt nem is várják el, hiszen úgysem lennének képesek elfogadni. Hozzátette, a bűnözőnek sem lenne jó, ha kiengednék, mert aligha lenne képes alkalmazkodni a jelenlegi körülményekhez.
32 évet töltött elzártan, a kinti világ ennyi idő alatt teljesen átalakult
– magyarázta ez egykori pedagógus, akinek három gyermeke született, a bűnözőpáros miatt azonban csak kettő maradt.
-Bene Lászlónak nem lehet megbocsátani, és őszintén mondva nem is kívánok neki semmit. Ez akkor is így van, ha tudom, hogy az én gyermekemet konkrétan Donászi Aladár lőtte le. Benét sem lehet felmenteni a felelősség alól
– szögezte le Sádt Edéné a skálás gyilkosokkal kapcsolatban.
1992. május 11-én a páros megtámadta a budai Skála Áruház bevételét szállító taxit. Bene egy autóval elállta a kocsi útját, társa pedig odalépett a taxihoz és szó nélkül megölte az egyetemistát. Bene a menekülő taxisofőrre lőtt, de ő túlélte a támadást.
Zsuzsanna már egyedül él, hiszen a férje, Győző édesapja 15 évvel ezelőtt elhunyt.
Tulajdonképpen a férjemet is Benéék miatt veszítettem el. A hitvesem a tragédia után kapott cukorbetegséget, aminek következtében tönkrementek az erei
– mondta a gyászoló asszony, és hozzátette: Győző még halálában is okosabb volt a gyilkosoknál.
A bűnözők a helyszínről csak üres pénzeszsákokat vittek el, a rendőrök megtaláltak a fiam kezében egy szatyorban , a 300 ezer forintot
– mesélte Zsuzsanna.
Bár a Skála Áruház már nem áll, az anya ma is képtelen a környékére menni.
Bene László lapunk jogelődjének, a Színes Mai Lapnak korábban többször adott interjút.
Akkoriban arról beszélt, hogy a rácsok mögött a lelkiismeret luxus, a tudatot viszont nem a körülmények határozzák meg.
A börtönben is lehetsz boldog
– hangsúlyozta. A szakértők szerint a legvalószínűbb, hogy ezt az utolsó leheletéig igazolhatja.
A rablógyilkos páros, Győzőn kívül több emberrel is végzett
1992. november 8-án a Sárszentmihály külterületén levő erdőben lőgyakortlatot tartottak. A hanghatásra felfigyelt két vadász, köztük az akkori polgármester, Tóth Tamás fia. Donásziék féltek a lebukástól, ezért mindkét vadásszal végeztek.
Donászi Aladár 1991. június 12-én még önállóan „dolgozott”. A Győr és Környéke Vízmű és Fürdő Vállalat pénzszállító autóját megvárta az intézmény kapujában. Előbb a pénzt kísérő rendőrre lőtt, majd a portást is megsebesítette. A főtörzsmester végül a kórházban elhunyt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.