Így döntött a bíróság a 32 éve börtönben ülő Bene László sorsáról - ez vár most a gyilkosra

73 éves elítélt állt ma a büntetés-végrehajtási bíró elé Szegeden. Bene László az élete java részét a rácsok mögött töltötte. A bűntársával, Donászi Aladárral is a szegedi csillagbörtönben ismerkedett meg, majd, miután mindketten szabadultak, 1989-1993 között több rablógyilkosságot is elkövettek. A rendőrök 1994. május 4-én elfogták őket, a bíróság pedig mindkettejükre kiszabta az akkor lehetséges legszigorúbb büntetést. Az életfogytiglan akkoriban annyit jelentett, hogy 20 év letöltése után, meg kell vizsgálni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Ezt Donászi nem várta meg, 2001-ben, a zárkájában végzett magával.

Bene László tovább viseli a rabruhát / Fotó: Bors

Bene kitartott, mi több, kifejezetten élvezte, hogy az újságírók és tévéstábok is egymás után kérték fel interjúra. A bűnöző rendszeresen arról beszélt, hogy egyáltalán nem bánta meg tetteit, sőt, ha elölről kezdené az életét, mindent pontosan ugyanúgy csinálna.

A lelkiismeret luxus

– vallotta, és Donásziról is kendőzetlenül elmondta véleményét. Szerinte az egykori katonatiszt azzal is csupán az amatőrségét bizonyította, hogy megvált az életétől.

Bene azzal is pontosan tisztában van, hogy amennyiben a rendszerváltáskor a halálbüntetést nem törlik el, őt is felakasztják, ennek ellenére, amikor lapunk jogelődje, a Színes Mai Lap erről kérdezte, kitérő választ adott:

Ami nincs, azzal nem kell foglalkozni

– jelentette ki.

Az áldozatokról némi részvéttel beszélt. A Donászi által agyonlőtt Sádt Győzőt, a Skála Áruház bevételét taxival szállító 23 éves egyetemistát, illetve az akkori sárszentmihályi polgármester fiát és a vele levő társát is hősnek tartotta. Nekik, kettejüknek, a kiváló vadászoknak azért kellett meghalniuk, mert rajtakapták a lőgyakorlatot tartó párost a Sárszentmihály melletti erdőben.

Bene László semmit sem bánt meg?

Bene sajátos felfogása szerint a sértettek nem egyszerűen két bandita áldozataként vesztették életüket, ők „szabályos harcban estek el”.

Sajnálom a fiatal fiúkat, de nem azért vittem magammal fegyvert, hogy adott szituációkban ne használjam

– érvelt korábban Bene László.