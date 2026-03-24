Így döntött a bíróság a 32 éve börtönben ülő Bene László sorsáról - ez vár most a gyilkosra

73 éves elítélt állt ma a büntetés-végrehajtási bíró elé Szegeden. Bene László az élete java részét a rácsok mögött töltötte. A bűntársával, Donászi Aladárral is a szegedi csillagbörtönben ismerkedett meg, majd, miután mindketten szabadultak, 1989-1993 között több rablógyilkosságot is elkövettek. A rendőrök 1994. május 4-én elfogták őket, a bíróság pedig mindkettejükre kiszabta az akkor lehetséges legszigorúbb büntetést. Az életfogytiglan akkoriban annyit jelentett, hogy 20 év letöltése után, meg kell vizsgálni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Ezt Donászi nem várta meg, 2001-ben, a zárkájában végzett magával.
Bene kitartott, mi több, kifejezetten élvezte, hogy az újságírók és tévéstábok is egymás után kérték fel interjúra. A bűnöző rendszeresen arról beszélt, hogy egyáltalán nem bánta meg tetteit, sőt, ha elölről kezdené az életét, mindent pontosan ugyanúgy csinálna.
A lelkiismeret luxus
– vallotta, és Donásziról is kendőzetlenül elmondta véleményét. Szerinte az egykori katonatiszt azzal is csupán az amatőrségét bizonyította, hogy megvált az életétől.
Bene azzal is pontosan tisztában van, hogy amennyiben a rendszerváltáskor a halálbüntetést nem törlik el, őt is felakasztják, ennek ellenére, amikor lapunk jogelődje, a Színes Mai Lap erről kérdezte, kitérő választ adott:
Ami nincs, azzal nem kell foglalkozni
– jelentette ki.
Az áldozatokról némi részvéttel beszélt. A Donászi által agyonlőtt Sádt Győzőt, a Skála Áruház bevételét taxival szállító 23 éves egyetemistát, illetve az akkori sárszentmihályi polgármester fiát és a vele levő társát is hősnek tartotta. Nekik, kettejüknek, a kiváló vadászoknak azért kellett meghalniuk, mert rajtakapták a lőgyakorlatot tartó párost a Sárszentmihály melletti erdőben.
Bene sajátos felfogása szerint a sértettek nem egyszerűen két bandita áldozataként vesztették életüket, ők „szabályos harcban estek el”.
Sajnálom a fiatal fiúkat, de nem azért vittem magammal fegyvert, hogy adott szituációkban ne használjam
– érvelt korábban Bene László.
Bene László ügyét 2014 óta már többször elővették. Olyan is volt, hogy az elsőfokú határozat a kiengedéséről szólt, ám a másodfokon eljáró bíró közölte, hogy magának a bűnözőnek és a társadalomnak is jobb, ha a gyilkos a rácsok mögött marad.
Hogy mi zajlik Bene László fejében, azt nem tudhatjuk, mindenesetre a nyilatkozatai alapján ténynek tekinthető, hogy maga sem biztos abban, hogy alkalmazkodni tudna a kinti világ körülményeihez. Ugyan a személyes fejlődésének értékelésekor a bíróság „jó pontnak” tekinti, hogy Bene a börtönben tanult és szociális képesítést is szerzett, bár kérdés, melyik intézmény vezetősége bízná a klienseket egy többszörös gyilkosra.
Az ítélet szerint legkorábban 20 év után, 2014. évben lehetett volna feltételes szabadságra bocsátani az elítéltet, de azt az elmúlt években nem látta indokoltnak a bíróság. A mai napon (márc. 24.) a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája a törvény kötelező rendelkezése alapján ismét megvizsgálta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, azonban annak elrendelésére – egyezően a korábbi jogerős döntésekkel – most sem került sor.
