BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kifutópályán gázolt egy repülőgép: több tűzoltó is kórházba került – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 06:32
A balesetben érintett utasok állapotát jelenleg is vizsgálják. A sérült tűzoltókat kórházba szállították.
CJA
A szerző cikkei

Több tűzoltó is megsérült, amikor a LaGuardia repülőtéren az Air Canada egyik járata a kifutópályán ütközött egy tűzoltóautóval.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az ütközés akkor történt, amikor a repülőgép egy kapu felé tartott, miközben heves időjárás sújtotta a területet. A Montréalból indulni készülő járat körül mentőegységek lepték el a kifutópályát; a repülőgép eleje súlyosan megrongálódott, majd ennek hatására enyhén feldőlt.

A sérült tűzoltók a kikötői hatóság rendőrségéhez tartoznak, őket kórházba szállították.

Források szerint a gép egy ortodox zsidókból álló csoportot szállított New York környékéről. A fedélzeten tartózkodó mintegy száz utas állapotának felmérése jelenleg is folyamatban van - írja a New York Times.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
