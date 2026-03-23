Kifutópályán gázolt egy repülőgép: több tűzoltó is kórházba került – videó

Több tűzoltó is megsérült, amikor a LaGuardia repülőtéren az Air Canada egyik járata a kifutópályán ütközött egy tűzoltóautóval.

Az ütközés akkor történt, amikor a repülőgép egy kapu felé tartott, miközben heves időjárás sújtotta a területet. A Montréalból indulni készülő járat körül mentőegységek lepték el a kifutópályát; a repülőgép eleje súlyosan megrongálódott, majd ennek hatására enyhén feldőlt.

A sérült tűzoltók a kikötői hatóság rendőrségéhez tartoznak, őket kórházba szállították.

Források szerint a gép egy ortodox zsidókból álló csoportot szállított New York környékéről. A fedélzeten tartózkodó mintegy száz utas állapotának felmérése jelenleg is folyamatban van - írja a New York Times.

Tűzoltók sebesültek meg a reptéri balesetben