Kifutópályán gázolt egy repülőgép: több tűzoltó is kórházba került – videó

Több tűzoltó is megsérült, amikor a LaGuardia repülőtéren az Air Canada egyik járata a kifutópályán ütközött egy tűzoltóautóval.
Az ütközés akkor történt, amikor a repülőgép egy kapu felé tartott, miközben heves időjárás sújtotta a területet. A Montréalból indulni készülő járat körül mentőegységek lepték el a kifutópályát; a repülőgép eleje súlyosan megrongálódott, majd ennek hatására enyhén feldőlt.
A sérült tűzoltók a kikötői hatóság rendőrségéhez tartoznak, őket kórházba szállították.
Források szerint a gép egy ortodox zsidókból álló csoportot szállított New York környékéről. A fedélzeten tartózkodó mintegy száz utas állapotának felmérése jelenleg is folyamatban van - írja a New York Times.
