Brutális baleset történt a bölcsiben, sokkot kaptak a szülők

Megrázó balesetről számolt be több ausztrál lap: egy mindössze 10 hónapos kisbaba ujjának vége szakadhatott le egy bölcsődében.

Brutális bölcsődei baleset: levágták a baba ujját

Az eset február 24-én történt a queenslandi Laidley városában található Active Kids Early Learning Laidley 2 intézményben. A kiszivárgott megrázó fotókon az látható, hogy a baba kezén a gyűrűsujj végét mintha egyszerűen levágták volna.

Vizsgálat indult a baleset kapcsán

A queenslandi Oktatási Minisztérium megerősítette, hogy tudnak az esetről, és az ügy jelenleg vizsgálat alatt áll.

A koragyermekkori nevelési és gondozási intézményekbe járó gyermekek egészségének, biztonságának és jólétének védelme a legfőbb prioritás

– hangsúlyozta a hatóság.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset, és azt sem, hogy indult-e büntetőeljárás. Az ügyről eddig az intézmény és a rendőrség is hallgat, pedig a lakosság minél hamarabb válaszokat szeretne.

Az érintett intézményt működtető Active Kids Early Learning központ – amely a Campbell család tulajdonában van, és több helyszínen is működik Queensland államban – egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Minden szülő legrosszabb rémálma vált valóra

A történtek a People szerint – nem meglepő módon – sokkolták a helyi közösséget, hiszen egy ilyen súlyos sérülés egy olyan intézményben történt, amelynek elsődleges feladata a legkisebbek biztonságának biztosítása lenne.