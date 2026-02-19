Tömeges baleset történt: 12 iskolás gyereket szállítottak kórházba

Nyolc mentőautó és öt sürgősségi orvos érkezett egy általános iskolába, a mentősök összesen 49 gyermeket vizsgáltak meg, akik tömeges balesetet szenvedtek.

Több gyermek is megsérült a baleset során. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Paprikaspray okozhatta a balesetet

Több gyermeket is kórházba szállítottak egy általános iskolában történt tömeges baleset miatt a németországi Hürth városában a Rhein-Erft-Kreis kerületben.

A mentősök összesen 49 gyermeket vizsgáltak meg, akik érintettek voltak egy paprikaspray-vel kapcsolatos incidensben, közülük 19-en sérültek meg, 12-t pedig további ellátásra szállítottak kórházba.

A tűzoltóság tömeges sérüléssel járó incidenst jelentett, amely azután történt, hogy ismeretlen személyek paprikaspray-t fújtak az iskolában - írta a Mirror.