Szívszorító tragédia: jeges tóba zuhant a terepjáró, a kislány és nagyapja is meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 17:05
Nem bírta el az autót a jég. Meghalt a kislány és nagyapja.

Tragikus baleset történt az Egyesült Államokban: egy 5 éves kislány és 50 éves nagyapja vesztette életét, miután egy terepre tervezett járművel jeges tóba szakadtak Michigan államban.

Meghalt a jeges tóba esett kislány
A kislányt és a nagyapját nem tudták megmenteni
Fotó: Pexels / Pexels

A kislány szeretett nagyapjával halt meg

A rendőrség közlése szerint a baleset január 21-én, szerdán délután 5 óra 20 perc körül történt a michigani Westphalia Township területén, a Clinton Road közelében. Az 50 éves Eric Miles és unokája, az 5 éves Ronnie egy úgynevezett Utility Task Vehicle-lel (UTV), vagyis egy robusztus terepjárművel közlekedtek, amikor egy magántulajdonban lévő tó jegén át akartak menni ami beszakadt.

A Clinton megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a jármű alatt beszakadt a jég, és mindkét utas a vízbe került. A mentőegységeknek sikerült kiemelniük őket a tóból, majd kórházba szállították a sérülteket, ahol azonban belehaltak a baleset során elszenvedett sérüléseikbe.

A családtagok a közösségi oldalon indított adománygyűjtésben erősítették meg, hogy az áldozatok Ronnie Miles és nagyapja, Eric Miles voltak. A gyűjtést szervező Madison Bastien szerint a kislány két testvért hagyott hátra, és különösen szoros kapcsolat fűzte a nagyapjához.

„Mason és Grace Daugherty január 21-én kapták meg a lesújtó hírt, hogy szeretett, ötéves kislányuk egy tragikus balesetben meghalt. Mintha ez nem lett volna elég, Grace édesapja is életét vesztette ugyanebben a balesetben” 

– írta Bastien az adománygyűjtő oldalon.

A helyszíni mentésben több szervezet is részt vett, köztük a Westphalia Township tűzoltósága, a portlandi tűzoltóság és rendőrség, valamint búvárcsapatok. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják. A tragédiát követően a helyi hatóságok ismételten figyelmeztettek a rendkívül veszélyes jeges vízfelületekre. A mentőszolgálatok szerint a befagyott tavak és hóval borított partszakaszok megtévesztőek lehetnek, és súlyos életveszélyt jelentenek, írja a People.

 

