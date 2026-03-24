Felborult, majd porig égett egy autó az M7-esen

A Katasztrófavédelem osztotta meg azt a felvételt, amin egy teljes terjedelmében égő autó látható. A tűzeset az M7-esen történt, miután a jármű felborult.

Kigyulladt egy autó az M7-esen. Fotó: BM Katasztrófavédelem

Felborult, majd kigyulladt az autó

Az M7-es autópálya balatonőszödi szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon felborult, majd kigyulladt egy autó. A helyszínre a balatonboglári tűzoltók érkeztek ki, akik sikeresen megfékezték a lángokat.

A Katasztrófavédelem az eset kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a "személyautókban nem kötelező, de ajánlott tűzoltó készüléket tartani, egy kétliteres ABF habbal oltó tűzoltó készülék az optimális."

