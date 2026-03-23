Felborult egy autóbusz: 38 gyermek élete került veszélybe

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 10:50
Egy személygépkocsinak ütköztek a gyorsforgalmi úton. Az autóbuszon összesen 42-en utaztak.
Hétfő reggel súlyos baleset történt Romániában, amikor a 12-es számú Pitesti-Craiova gyorsforgalmi úton egy gyerekeket szállító autóbusz ütközött egy személyautóval Albota közelében.

Gyerekeket szállító autóbusz ütközött, rohantak a mentők (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A buszon 42 fő tartózkodott, ezek közül 38 gyermek volt. A busz sofőrje egy út szélén, jelzés nélkül álló fehér személygépkocsinak ment neki, majd felborult.

Egy jelzés nélkül az úttesten megállt személygépkocsit ütött el az autóbusz. A baleset következtében egy személyt újraélesztettek. A forgalom a Craiova-Pitesti irányban leállt

- közölte a Craiova regionális útkezelő.

A buszon utazók közül szerencsére nem sérült meg senki – ezzel ellentétben a személygépkocsi vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség nyomozást folytat a baleset pontos okainak megállapítása érdekében. Az érintett útszakaszt lezárták, a gyermekek pedig egy másik busz érkezésére várnak – írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
