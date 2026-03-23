Felborult egy autóbusz: 38 gyermek élete került veszélybe

Hétfő reggel súlyos baleset történt Romániában, amikor a 12-es számú Pitesti-Craiova gyorsforgalmi úton egy gyerekeket szállító autóbusz ütközött egy személyautóval Albota közelében.

Ütközött, majd felborult az autóbusz

A buszon 42 fő tartózkodott, ezek közül 38 gyermek volt. A busz sofőrje egy út szélén, jelzés nélkül álló fehér személygépkocsinak ment neki, majd felborult.

Egy jelzés nélkül az úttesten megállt személygépkocsit ütött el az autóbusz. A baleset következtében egy személyt újraélesztettek. A forgalom a Craiova-Pitesti irányban leállt

- közölte a Craiova regionális útkezelő.

A buszon utazók közül szerencsére nem sérült meg senki – ezzel ellentétben a személygépkocsi vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség nyomozást folytat a baleset pontos okainak megállapítása érdekében. Az érintett útszakaszt lezárták, a gyermekek pedig egy másik busz érkezésére várnak – írja a Maszol.