Elborult az agya: köpködve támadt egy női sofőrre a mercis - videó

Egy autós hihetetlen viselkedéséről kerültek ki felvételek: köpködve támadott meg egy női sofőrt Óbudán.

Köpködve támadott a nőre egy mercis (Fotó: YouTube)

A nő éppen Óbuda irányába haladt március 19-én, amikor sávot kezdett váltani. Elmondása szerint a manőver kivitelezéséhez volt elég helye, ezt a hátsó kamerafelvételek is mutatják.

Kitette az indexet, ekkor lépett gázra a mögötte lévő mercedeses, és dudálni kezdett. A sofőr ekkor bizonytalanul haladt két sáv között, ugyanis a másik fél kiszámíthatatlanná vált. A fehér mercedeses a belső sávba húzódott, ekkor még mindig dudált és mutogatott. A Zsigmond tér környékén egy lámpa után kerülte ki, majd előtte hirtelen lefékezett.

A büntetőfékezésnek hitt mozdulat után a férfi megállt, kiszállt, majd üvöltve rohant az autó felé. Leköpte az ablakot, és a tükröt is letörte volna, de a nő jelezte neki, hogy kamera veszi.

