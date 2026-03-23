Elborult az agya: köpködve támadt egy női sofőrre a mercis - videó

Egy autós hihetetlen viselkedéséről kerültek ki felvételek: köpködve támadott meg egy női sofőrt Óbudán.
A nő éppen Óbuda irányába haladt március 19-én, amikor sávot kezdett váltani. Elmondása szerint a manőver kivitelezéséhez volt elég helye, ezt a hátsó kamerafelvételek is mutatják.
Kitette az indexet, ekkor lépett gázra a mögötte lévő mercedeses, és dudálni kezdett. A sofőr ekkor bizonytalanul haladt két sáv között, ugyanis a másik fél kiszámíthatatlanná vált. A fehér mercedeses a belső sávba húzódott, ekkor még mindig dudált és mutogatott. A Zsigmond tér környékén egy lámpa után kerülte ki, majd előtte hirtelen lefékezett.
A büntetőfékezésnek hitt mozdulat után a férfi megállt, kiszállt, majd üvöltve rohant az autó felé. Leköpte az ablakot, és a tükröt is letörte volna, de a nő jelezte neki, hogy kamera veszi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.