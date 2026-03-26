"Felfogni sem tudom, mit tettem!" - erre ítélte a bíróság a drogos anyagyilkost, kemény évek elé néz Csaba a fegyházban

Megszólalt a saját anyja megölésével vádolt L. Csaba a Fővárosi Törvényszéken. A drogos anyagyilkos nagyon sajnálja a történeteket és teljes beismerő vallomást tett. A vád szerint a több pszichiátriai kezelésen is átesett Csaba 2023. augusztus 14-én a Sziget Fesztiválon bulizott, majd bedrogozva, 37 késszúrással megölte az alvó édesanyját, Katalint
Az anyagyilkos férfi többek között amfetamint és kokaint is rendszeresen fogyasztott. Mindemellett alkoholt is ivott.
A férfi hangokat hallott, melyek arra biztatták, hogy végezzen valakivel.
Az édesanyját többek között a nyakán és az arcán sebesítette meg a szúrásokkal. A zajok hatására a szobába bement a vádlott édesapja és két bátyja, hogy Csabát lefogják és az édesanyán segítsenek.
A férfit különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják, az ügyész 18 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Ez a bíróságot annyiban köti, hogy ennél szigorúbb ítéletet nem hozhat.
A vádlott a bírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vádat megértette. A bűnösséget a váddal egyezően beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Az egészségi állapotát elmondta, hogy továbbra is gyógyszereket kap, labilis a lelki állapota, és nagyon megbánta, amit tett.
Legutóbb egy hónappal ezelőtt beszéltem az IMEI-s meghallgatáson arról, hogy hangokat hallok. Mostanában is rendszeresen hallok nevetést és azt, hogy rajtam gúnyolódnak, ezért továbbra is gyógyszereket kell szednem.
Az ügyész megkérdezte, hogy az ülés pillanatában gyógyszerek hatása alatt állt-e? Csaba elmondta, hogy szed gyógyszereket, de ma reggel (márc. 26.) nem kapta meg. Az elmúlt időszakban egyébként az orvosai többször is cserélték az előírt gyógyszereit, aminek hatására összeszedettebb lett.
Az ügyész megkérdezte, hogy a beismerő vallomást mennyiben befolyásolta, hogy a bíróság nem zárta ki a nyilvánosságot. Csaba elmondta, hogy szeretné a családját minél jobban kímélni.
A bíróság végül a beismerő vallomást elfogadta.
Az anyagyilkos férfi korábban egyetemre járt médiatudomány szakra, miközben futárként és pincérként dolgozott. Barátnője, élettársa, kiskorú gyermeke nincs. Saját nevén levő vagyonnal nem rendelkezik, a saját megfogalmazása szerint mindenről lemondott. A diákhiteléből még nagyságrendileg 2 millió forintot kell visszafizetnie.
A családjával a történtek ellenére jó a kapcsolata, az édesapjával szinte naponta beszél telefonon, de a testvérei is rendszeresen meglátogatják.
Nagyon nagy lelki fájdalmat érzek, hogy megtörtént ami történt és ide jutottam. Felfogni sem tudom, amit tettem
– mondta a férfi.
Az ügyész a beszédében elmondta, hogy mindezek alapján nem születhet más ítélet, mint a vádlott bűnösségének megállapítása.
A sértett a szúrások közben felébredt, és azzal szembesült, hogy a támadója nem más, mint a saját fia.
A cselekmény óta a Btk. módosult. A jelenleg hatályos törvény szerint minősítő körülménynek számít, ha valaki kábítószer hatása alatt követi el az emberölést, viszont a jogszabályok szerint a vádlottra nézve kedvezőbbet kell figyelembe venni, ezért a cselekménye nem háromszorosan, csak kétszeresen minősül. A kábítószer-fogyasztást az ő esetében minősítő körülményként értékelni nem lehet, de súlyosítóként igen.
Csaba ügyvédje hangsúlyozta, hogy a gyilkosság előtt a férfi olyan rossz állapotban volt, hogy nem is egyedül ment haza, hanem hazavitték, és az úton is végig hangokat hallott.
A vádlottat a letartóztatása után letartóztatták, majd az IMEI-ben kezelték, ahol megállapították, hogy beszámítható
– mondta a jogász.
Csaba az utolsó szó jogán elmondta, hogy mélységesen szégyelli magát.
A mai napig nem tudom, hogy történhetett meg minden. Bárcsak visszacsinálhatnám az egészet. Mindig is szerettem és védtem az édesanyámat, virágot is mindig vittem neki. Ha az édesapámmal veszekedett, akkor is én vigasztaltam. Arra kérem az édesapámat, az édesanyámat és a testvéreimet is, hogy bocsássanak meg nekem!
- mondta Csaba a bíróságon. A bíróság 18 év fegyházra ítélte Csabát, aki feltételesen sem bocsátható szabadságra.
