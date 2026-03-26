"Felfogni sem tudom, mit tettem!" - erre ítélte a bíróság a drogos anyagyilkost, kemény évek elé néz Csaba a fegyházban

Megszólalt a saját anyja megölésével vádolt L. Csaba a Fővárosi Törvényszéken. A drogos anyagyilkos nagyon sajnálja a történeteket és teljes beismerő vallomást tett. A vád szerint a több pszichiátriai kezelésen is átesett Csaba 2023. augusztus 14-én a Sziget Fesztiválon bulizott, majd bedrogozva, 37 késszúrással megölte az alvó édesanyját, Katalint

A drogos anyagyilkos megbánta tettét Fotó: MW

Drogozott az anyagyilkos fiú

Az anyagyilkos férfi többek között amfetamint és kokaint is rendszeresen fogyasztott. Mindemellett alkoholt is ivott.

A férfi hangokat hallott, melyek arra biztatták, hogy végezzen valakivel.

Az édesanyját többek között a nyakán és az arcán sebesítette meg a szúrásokkal. A zajok hatására a szobába bement a vádlott édesapja és két bátyja, hogy Csabát lefogják és az édesanyán segítsenek.

A férfit különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják, az ügyész 18 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Ez a bíróságot annyiban köti, hogy ennél szigorúbb ítéletet nem hozhat.

A vádlott a bírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vádat megértette. A bűnösséget a váddal egyezően beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Az egészségi állapotát elmondta, hogy továbbra is gyógyszereket kap, labilis a lelki állapota, és nagyon megbánta, amit tett.

Legutóbb egy hónappal ezelőtt beszéltem az IMEI-s meghallgatáson arról, hogy hangokat hallok. Mostanában is rendszeresen hallok nevetést és azt, hogy rajtam gúnyolódnak, ezért továbbra is gyógyszereket kell szednem.

Az ügyész megkérdezte, hogy az ülés pillanatában gyógyszerek hatása alatt állt-e? Csaba elmondta, hogy szed gyógyszereket, de ma reggel (márc. 26.) nem kapta meg. Az elmúlt időszakban egyébként az orvosai többször is cserélték az előírt gyógyszereit, aminek hatására összeszedettebb lett.

Csaba manapság is rendszeresen hangokat hall Fotó: MW

Az ügyész megkérdezte, hogy a beismerő vallomást mennyiben befolyásolta, hogy a bíróság nem zárta ki a nyilvánosságot. Csaba elmondta, hogy szeretné a családját minél jobban kímélni.

A bíróság végül a beismerő vallomást elfogadta.