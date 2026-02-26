Megszületett az ítélet a csepeli anyagyilkos ügyében - ezt kapta a szurkáló óvónő

Ítélet született a csepeli anyagyilkosság ügyében. A Fővárosi Törvényszéken tartott előkészítő ülés elején Éva lassú léptekkel, megtörten lépett a tárgyalóterembe. Tekintetével szinte a puszta létezéséért is bocsánatot kért.
Először az ügyész ismertette a vádat, mely szerint Éva születésétől kezdve a szüleivel élt. Óvónőként dolgozott, a munkáját pedig kiválóan végezte. A munkatársai és a gyerekek is szerették.
Anyja, az ügy sértettje Évát felnőtt korában is gyermekként kezelte. A munkahelyi kirándulásokra is elkísérte, és az öltözködésébe is beleszólt. Gyakorlatilag állandóan becsmérelte.
Miután a vádlottat nyugdíjazták, adminisztrációs hiba miatt néhány hónapig nem folyósították a 300 ezer forintos nyugdíját. Az idős asszony többször kinyilvánította, hogy nem hajlandó eltartani a felnőtt lányát, és különben is, Éva miatt fogják a házukat elveszíteni.
A tragédia napján ismét előkerült a nyugdíjtéma, miközben Éva pogácsát készült sütni. A fejéhez vágott szidalmak miatt a vádlott már nem bírta magát türtőztetni, ezért a nála levő sodrófával többször megütötte az édesanyját, majd egy késsel is több alkalommal megszúrta. Mindezt csak akkor hagyta abba, amikor rájött, hogy az édesanyja már meghalt. Egy ideig még ült a holttest mellett, majd segítséget hívott. Az igazságügyi szakértő megállapította, hogy az anya életét akkor sem lehetett volna megmenteni, ha Éva azonnal tárcsázza a mentők telefonszámát.
Az ügyészség álláspontja szerint Éva a hosszú éveken át felgyülemlett feszültséget már képtelen volt elfojtani magában, ezért a tettét erős felindulásból követte el. Az ügyész indítványozta, hogy amennyiben a vádlott a vádiratban egyezően a tettét beismeri, a bíróság 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélje, és 5 évre tiltsa el a közügyektől.
Tóth Erzsébet bíró kérdésére válaszolva Éva kinyilvánította, hogy a vádat megértette. A bűnösségét beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.
A bíró ezek után még megkérdezte, hogy Éva minden befolyástól mentesen tette-e nyilatkozatát. A vádlott egy határozott igennel válaszolt.
A bíróság ebben az esetben nem folytatja le a bizonyítási eljárást.
Éva az utolsó szó jogán csak néhány gondolatot fogalmazott meg:
Nagyon megbántam, amit tettem. Azóta is gondolkodom, hogy tehettem meg. Nincsenek rá szavak!
A bíróság az ítélethozatalra rövid szünetet rendelt el. A tárgyalóterem előterében várakozva egy hozzátartozója a meggyötört Évát vigasztalta, a hátát simogatta, a megviselt állapotú ruházatáról a szöszöket szedegette.
Mintegy fél óra elteltével a bíróság kihirdette határozatát: Évának négy évet kell börtönben töltenie. Tóth Erzsébet enyhítő körülményként értékelte Éva feltáró, beismerő vallomását és tette megbánását.
- Mindig is sajnálatos, amikor a bíróságnak életellenes bűncselekményeket kell tárgyalnia. Van különbség emberölés és emberölés között. Sokat számítanak az okok és az indulatok. Egyikünk sem választhatja meg a családtagjait. Sokat hallunk a családon belüli erőszakról. Nem csak a fizikai támadás minősül azonban erőszaknak. Családon belüli erőszak a hosszú évtizedeken át tartó lelki bántalmazás is.
Sokszor találkozunk olyan ügyekkel, melyekben egy élet kioltása mögött családi tragédiák állnak.
Sokszor áll a törvényszék előtt olyan vádlott, aki egyébként példamutató életet él, csak olyan nehézsége van, amit egyébként nem képes megoldani. Ebben az esetben is erről van szó - fejtegette Tóth Erzsébet, és hozzátette, mindezek ellenére Éva megoldási módja nem elfogadható.
- A bíróság nem mindig csak kemény bűnözőkkel szemben jár el! A vádlottnak azonban éreznie kell, hogy tette nem maradhat következmények nélkül, ugyanakkor a bíróságnak azt is értékelnie kell, milyen dolgok húzódtak a háttérben.
A vádlottnak nem feltétlenül a bíróság által kiszabott büntetés letöltése a legnagyobb teher, hiszen a tudat, hogy mit követett el, élete végéig elkíséri.
Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, a vádlott az ítéletet tudomásul vette. Az ítélet nem jogerős.
Éva jelenleg nem áll kényszerintézkedés alatt, ám az ügyészség indítványozta a vádlott bűnügyi felügyeletét azzal, hogy Budapest közigazgatási területét ne hagyhassa el. Az ügyész szerint a kiszabott ítélet Évát szökésre és elrejtőzésre sarkallhatja.
Idős fát nem lehet átültetni
- reagált a védő az ügyész érvelésére, és hozzátette, hogy a vádlott eddig sem bujkált, ezért a kényszerintézkedés elrendelését feleslegesnek tartja.
A bíróság a védőnek adott igazat, ezért az ügyészi indítványt elutasította.
