Megszületett az ítélet a csepeli anyagyilkos ügyében - ezt kapta a szurkáló óvónő

Ítélet született a csepeli anyagyilkosság ügyében. A Fővárosi Törvényszéken tartott előkészítő ülés elején Éva lassú léptekkel, megtörten lépett a tárgyalóterembe. Tekintetével szinte a puszta létezéséért is bocsánatot kért.

A csepeli anyagyilkos óvónő beismerte tettét Fotó: Bors

Először az ügyész ismertette a vádat, mely szerint Éva születésétől kezdve a szüleivel élt. Óvónőként dolgozott, a munkáját pedig kiválóan végezte. A munkatársai és a gyerekek is szerették.

Anyja, az ügy sértettje Évát felnőtt korában is gyermekként kezelte. A munkahelyi kirándulásokra is elkísérte, és az öltözködésébe is beleszólt. Gyakorlatilag állandóan becsmérelte.

Miután a vádlottat nyugdíjazták, adminisztrációs hiba miatt néhány hónapig nem folyósították a 300 ezer forintos nyugdíját. Az idős asszony többször kinyilvánította, hogy nem hajlandó eltartani a felnőtt lányát, és különben is, Éva miatt fogják a házukat elveszíteni.

Ezért ölt a csepeli anyagyilkos

A tragédia napján ismét előkerült a nyugdíjtéma, miközben Éva pogácsát készült sütni. A fejéhez vágott szidalmak miatt a vádlott már nem bírta magát türtőztetni, ezért a nála levő sodrófával többször megütötte az édesanyját, majd egy késsel is több alkalommal megszúrta. Mindezt csak akkor hagyta abba, amikor rájött, hogy az édesanyja már meghalt. Egy ideig még ült a holttest mellett, majd segítséget hívott. Az igazságügyi szakértő megállapította, hogy az anya életét akkor sem lehetett volna megmenteni, ha Éva azonnal tárcsázza a mentők telefonszámát.

Az ügyészség álláspontja szerint Éva a hosszú éveken át felgyülemlett feszültséget már képtelen volt elfojtani magában, ezért a tettét erős felindulásból követte el. Az ügyész indítványozta, hogy amennyiben a vádlott a vádiratban egyezően a tettét beismeri, a bíróság 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélje, és 5 évre tiltsa el a közügyektől.

Ezt mondta a gyilkosságról

Tóth Erzsébet bíró kérdésére válaszolva Éva kinyilvánította, hogy a vádat megértette. A bűnösségét beismerte, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A bíró ezek után még megkérdezte, hogy Éva minden befolyástól mentesen tette-e nyilatkozatát. A vádlott egy határozott igennel válaszolt.