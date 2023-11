Nem került még börtönbe az anyagyilkos Csaba – megdöbbentő, mi történhetett a gyilkosság előtt

A Bors is írt arról a szörnyű esetről, ami a XVI. kerületi kertvárosban történt. Az egyik családi házban ugyanis L. Csaba augusztus 14-én hajnalban kilopakodott egy késért, majd álmában halálra szurkálta édesanyját, az 58 éves Katalint.

Csaba teljesen bekattant aznap hajnalban, azonban már korábban is kezelték pszichiátrián. Jelenleg elmegyógyintézetben van, sorsáról később döntenek majd - Fotó: Bors

A 24 éves férfi ezután magát is megszúrta, több sebet is ejtett a saját testén, de ezek nem voltak halálosak. Őt a mentők kórházba szállították. A környékbeliek még később sem tértek magukhoz a történtek után, ugyanis – bár Csabát magának való és különc fiúnak ismerték –, azt mondták: a szülők, a mérnökként dolgozó Róbert és felesége példásan nevelték fel a fiaikat, Csabát, Richárdot és Zsoltot, akik mindig jól tanultak és segítőkészek voltak a környékbeliekkel.

Azt azonban elárulták:

úgy tudják, hogy Csaba korábban mentális gondokkal küzdött és pszichiátriai kezelés alatt is állt, betegségére pedig gyógyszereket kapott.

Korábban édesapját, Róbertet is kezelték valamilyen egészségügyi vagy mentális panasszal.

Lehetséges, hogy a fiúval is valami gond volt, akár pszichés, akár egészségügyi. Másra nem tudunk gondolni…

– mondták akkor a Borsnak. Hozzátették: biztosak benne, hogy a szülők rendesen odafigyeltek gyermekük állapotára. Információink szerint viszont a gyilkosságot megelőző napokban Csaba többször is bulizott, a helyiek szerint a Sziget fesztiválon is részt vett, később másutt folytatta a mulatozást, ezért lehetségesnek tartják, hogy ebben az időszakban tudatmódosító szerekkel is élt, amelyek az állapotára is hatással lehettek.

A történtek után Csabát kihallgatták. Mindent részletesen beismert, hozzátéve, hogy a tette előtt hangokat hallott. Az elsődleges szakértői vélemények után így, bár letartóztatták, nem börtönbe, hanem az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.

A Metropol információi szerint jelenleg is az elmegyógyintézményben kezelik:

A férfi jelenleg az IMEI-ben tartózkodik, a kényszerintézkedés további végrehajtásának helyéről a bíróság dönt

– árulta el Dr. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Azt egyelőre nem tudni, hogy Csaba meddig marad az intézmény kezeltje, a nyomozás jelenleg is folyik az ügyben.