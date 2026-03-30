Döbbenetes fejlemény: ezért nem kapta meg a gyógyszereit a mátyásföldi anyagyilkos

Mint arról a Bors beszámolt, L. Csaba 2023 augusztusában a Sziget Fesztiválon bulizott, majd a barátai hazavitték. Ugyan pszichiátriai kezelés alatt állt, de a gyógyszereit nem szedte rendesen. Rendszeresen fogyasztott viszont kokaint, amfetamint és alkoholt. A végzetes napon hangokat hallott, melyek arra ösztönözték, hogy öljön meg valakit. Csaba az édesanyját választotta. Bement az alvó nő szobájába, és 37-szer megszúrta. Az anyagyilkos megbánta tettét.

Az anyagyilkos mindent bevallott Fotó: Bors

Csaba az előkészítő ülésen beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság 18 év fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott enyhítésért fellebbezett.

Az anyagyilkos érdeke volt, hogy ne kapja meg a gyógyszereit

Rónay István, a férfi ügyvédje a Borsnak elmondta, hogy az ítéletet szigorúnak tartják, mert Csaba megbánó magatartása és a beismerő vallomása mindenképpen enyhítő körülménynek tekinthető. A férfit a tette után egy ideig az IMEI-ben megfigyelték és kezelték, végül megállapították, hogy a bűncselekmény idején beszámítható volt, ezért is büntethető egyáltalán.

Az ülés elején a bíró megkérdezte, hogy a vádlott szed-e gyógyszereket a börtönben. Csaba elmondta, hogy igen, de aznap reggel nem kapta meg azokat. Ez komoly jelentőséggel bírt.

Én kértem a büntetés-végrehajtási intézetet, hogy egy napig ne gyógyszerezzék be, hiszen ha az ülésen gyógyszerek hatása alatt állt volna, a bíróság nem fogadhatta volna el a beismerő vallomását és a tárgyaláshoz való jogát érintő lemondó nyilatkozatát

– magyarázta az ügyvéd. Csaba tiszta fejjel tudta, hogy mivel vádolják és azt is, hogy mit nyilatkozik.

Csabát a pszichiátriai gyógyszerek leszedálják, aminek a hatása gyakran egész napos. A férfit jelenleg a Venyige utcai börtönben tartják fogva. Egy négyszemélyes zárkán osztozik nagyon kemény bűnözőkkel.

A jogász véleménye szerint Csaba és az édesanyja tragédiájának is az a legfőbb tanulsága, hogy a kábítószer rossz.