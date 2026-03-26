Hangok súgták neki, hogy öljön - Bilincsben hozták a bíróságra a mátyásföldi anyagyilkos fiút

Szörnyű tragédia híre rázta meg 2023. augusztus 14-én, a XVI. kerületet. A kertvárosi környék csendes utcájában mindenki jóravaló, kedves, bár kissé furcsa fiúnak ismerte azt az L. Csabát, aki a vád szerint hajnalban kést ragadott, majd halálra szurkálta az édesanyját, az 58 esztendős Katalint.
A 24 éves férfi a gyilkosság után megpróbált magával is végezni, de nem járt sikerrel.
A Bors információi szerint Csaba rendszeresen bulizott, és a tragédia előtt a Sziget Fesztiválon múlatta az időt.
A szomszédok szerint egyébként a mérnökként dolgozó családfő, Róbert és felesége példásan nevelték fel a fiaikat, Csabát, Richárdot és Zsoltot, akik mindig jól tanultak és segítőkészek voltak a környékbeliekkel.
Az ügyészség szerint a vádlott rendszeresen fogyasztott kábítószert, aminek hatására hallucinált és agresszívan viselkedett.
Pszichiátriai kezelés alatt is állt, azonban a gyógyszereket rendszertelenül szedte.
A borzalom napján ugyancsak bódult állapotban hangokat hallott, melyek arra biztatták, hogy végezzen az édesanyjával. Be is ment a szülei hálószobájába, ahol az éppen egyedül alvó nőt 37-szer megszúrta. Csabát végül a testvérei megfékezték, az édesapja pedig értesítette a segélyhívó központot.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. Amennyiben Csaba a vádiratban foglaltakkal egyezően a bűncselekményt beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, és ezt a bíróság elfogadja, már ma ítéletet hirdethetnek.
