Kamuhirdetésekkel verte át a gyanútlan vásárlókat egy salgótarjáni nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 13:29
Nem létező cipőket, ruhákat hirdetett kedvező áron. Az álhirdetésekkel közel félmilliós kárt okozott.

Álhirdetésekkel csapta be gyanútlan áldozatait egy 39 éves nő, aki nem létező ruházati cikkeket és használati tárgyakat hirdetett az interneten. A termékeket az előre utalás után nem küldte el, vagy rongyokkal kibélelt dobozokat adott fel. Korábban már ült hasonló bűncselekmények miatt.

Nem úszta meg az álhirdetéseket feladó nő a bűncselekményt
Álhirdetésekkel csapta be az embereket

Márkás cipőket, jóval a piaci ár alatt kínált a 39 éves elkövető még 2022-ben, melyeket több álprofil alatt értékesített a gyanútlan vásárlók számára. A cipőkön kívül ruházati cikkeket és egyéb használati tárgyakat is hirdetett a közösségi platformok piacterein. Tette mindezt úgy, hogy egyik általa meghirdetett tárgy sem volt a birtokában. A gyanúsított online jóslás szolgáltatását is hirdette. 

A nemlétező termékek vételárát, de legalább a postaköltséget előre utaltatta a saját-, vagy hozzátartozója bankszámlájára a potenciális vevőkkel. A megrendelt tárgyakat nem küldte el, vagy rongyokkal megtöltött dobozokat postázott, és a meghirdetett szolgáltatásokat sem teljesítette. Az elkövetőt összesen 31 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítják a nyomozók, az általa okozott kár meghaladja az 535 ezer forintot. 

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozói a 39 éves nőt elfogták és előállították. A nő már ismert volt a hatóság számára, korábban a Nyíregyházi Járásbíróság 10 hónap fogházbüntetésre ítélte hasonló bűncselekmények elkövetése miatt - közölte a Police.hu

