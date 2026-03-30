Kamuhirdetésekkel verte át a gyanútlan vásárlókat egy salgótarjáni nő

Álhirdetésekkel csapta be gyanútlan áldozatait egy 39 éves nő, aki nem létező ruházati cikkeket és használati tárgyakat hirdetett az interneten. A termékeket az előre utalás után nem küldte el, vagy rongyokkal kibélelt dobozokat adott fel. Korábban már ült hasonló bűncselekmények miatt.

Nem úszta meg az álhirdetéseket feladó nő a bűncselekményt

Márkás cipőket, jóval a piaci ár alatt kínált a 39 éves elkövető még 2022-ben, melyeket több álprofil alatt értékesített a gyanútlan vásárlók számára. A cipőkön kívül ruházati cikkeket és egyéb használati tárgyakat is hirdetett a közösségi platformok piacterein. Tette mindezt úgy, hogy egyik általa meghirdetett tárgy sem volt a birtokában. A gyanúsított online jóslás szolgáltatását is hirdette.

A nemlétező termékek vételárát, de legalább a postaköltséget előre utaltatta a saját-, vagy hozzátartozója bankszámlájára a potenciális vevőkkel. A megrendelt tárgyakat nem küldte el, vagy rongyokkal megtöltött dobozokat postázott, és a meghirdetett szolgáltatásokat sem teljesítette. Az elkövetőt összesen 31 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítják a nyomozók, az általa okozott kár meghaladja az 535 ezer forintot.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozói a 39 éves nőt elfogták és előállították. A nő már ismert volt a hatóság számára, korábban a Nyíregyházi Járásbíróság 10 hónap fogházbüntetésre ítélte hasonló bűncselekmények elkövetése miatt - közölte a Police.hu.