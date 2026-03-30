56 éves bébiszitter lopta meg a magyar családot, ezzel magyarázta tettét

Alkalmazott lopott meg egy családot, akit a győri rendőrség rövid idő alatt azonosított. A tolvaj közel 2 millió forint értékben károsította meg a családot, tettét anyagi okokra hivatkozva igazolta.

Alkalmazott lopott a munkaadó családtól közel 2 millió forint értékben

Fotó: Police.hu

Január végén jelentették be, hogy egy győri lakásból arany ékszereket és értékes pénzérméket loptak el. A sértett elmondta, hogy a családi értékeket a hálószobaszekrényben tartotta, amiket nem szokott naponta leellenőrizni, mégis megdöbbentem vette észre, hogy eltűntek. A nyomozók számos adatot és bizonyítékot gyűjtöttek össze az eljárás során, ennek eredményeként sikerült azonosítani a tolvajt, aki a család 56 éves bébiszittere volt.

A nő beismerte a tettét a gyanúsítotti kihallgatása során, tettét azzal indokolta, hogy anyagi gondokkal küzd. Az ellopott dolgok nagy részét eladta, a lakásán tartott kutatás során az értékek csekély részét találták meg, amelyeket lefoglaltak a nyomozók és a tulajdonosnak visszajuttatták.

A Győri Rendőrkapitányság munkatársai az eljárást befejezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - tájékoztatott a Police.hu.