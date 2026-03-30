56 éves bébiszitter lopta meg a magyar családot, ezzel magyarázta tettét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 12:53
Egy győri lakásból tűnt el arany ékszer és pénzérme. Alkalmazott lopott a munkaadó családtól.

Alkalmazott lopott meg egy családot, akit a győri rendőrség rövid idő alatt azonosított. A tolvaj közel 2 millió forint értékben károsította meg a családot, tettét anyagi okokra hivatkozva igazolta.

Fotó: Police.hu

Január végén jelentették be, hogy egy győri lakásból arany ékszereket és értékes pénzérméket loptak el. A sértett elmondta, hogy a családi értékeket a hálószobaszekrényben tartotta, amiket nem szokott naponta leellenőrizni, mégis megdöbbentem vette észre, hogy eltűntek. A nyomozók számos adatot és bizonyítékot gyűjtöttek össze az eljárás során, ennek eredményeként sikerült azonosítani a tolvajt, aki a család 56 éves bébiszittere volt.  

A nő beismerte a tettét a gyanúsítotti kihallgatása során, tettét azzal indokolta, hogy anyagi gondokkal küzd. Az ellopott dolgok nagy részét eladta, a lakásán tartott kutatás során az értékek csekély részét találták meg, amelyeket lefoglaltak a nyomozók és a tulajdonosnak visszajuttatták.  

A Győri Rendőrkapitányság munkatársai az eljárást befejezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - tájékoztatott a Police.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
