Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ismét gyászol Zalánka édesapja

baba
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 20:00
gyászNagydorogcsecsemőgyilkostragédia
Ismét gyászol az augusztusban megölt, kéthetes újszülött édesapja. A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának nagyapja, Attila édesapja ugyanis hosszú ideje küzdött a rákkal, de végül szervezete nem tudta legyőzni a betegséget.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Végképp összetört a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja. Baráth Attila a napokban az elsőszülött gyermeke után az édesapját is elvesztette.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság
A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját letartóztatták  Fotó: Bors

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt a 2 hetes Zalánka. Az egyenruhások órákkal később, a falu határában találták meg az újszülött holttestét és azonnal megállapították, hogy a kisbabát megölték. A bűncselekmény elkövetésével a gyermek édesanyját, Viktóriát gyanúsítják. A nőt a bíróság letartóztatta, a kényszerintézkedést a kalocsai börtönben hajtják végre.

Bár kezdetben Viktória élettársa kiállt a párja mellett, azóta felbontotta a jegyességet. Attila ennek ellenére szeretné a rácsok mögött felkeresni elhunyt gyermeke anyját, igaz, csak azért, hogy tőle kérdezze meg, mi történt pontosan a kis Zalánnal.

nagydorogi csecsemőgyilkosság
Attila a kisfia után most az édesapját gyászolja  Fotó: Olvasói

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja ismét összetört

A fiatal férfi rendszeresen látogatja a kisfia sírját.

Rengeteget gondolok az ártatlan gyermekemre 

– mondta a Borsnak és hozzátette: most egy újabb hozzátartozója halála miatt borult ki.

Elvesztettem az édesapámat. Az édesanyám már évekkel ezelőtt elhunyt, így most már teljesen árva lettem 

– csuklott el Attila hangja.

Apja hosszú ideje küszködött a rákkal, de a betegség erősebbnek bizonyult.

Bár édesanyámmal volt a legszorosabb a kapcsolatom a családból, apámtól is sokat tanultam. Hiszem, hogy ők már együtt vannak. Ez jelent némi vigaszt 

– fejezte be a gyászoló férfi.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu