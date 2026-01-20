Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ismét gyászol Zalánka édesapja

Végképp összetört a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja. Baráth Attila a napokban az elsőszülött gyermeke után az édesapját is elvesztette.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját letartóztatták Fotó: Bors

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt a 2 hetes Zalánka. Az egyenruhások órákkal később, a falu határában találták meg az újszülött holttestét és azonnal megállapították, hogy a kisbabát megölték. A bűncselekmény elkövetésével a gyermek édesanyját, Viktóriát gyanúsítják. A nőt a bíróság letartóztatta, a kényszerintézkedést a kalocsai börtönben hajtják végre.

Bár kezdetben Viktória élettársa kiállt a párja mellett, azóta felbontotta a jegyességet. Attila ennek ellenére szeretné a rácsok mögött felkeresni elhunyt gyermeke anyját, igaz, csak azért, hogy tőle kérdezze meg, mi történt pontosan a kis Zalánnal.

Attila a kisfia után most az édesapját gyászolja Fotó: Olvasói

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja ismét összetört

A fiatal férfi rendszeresen látogatja a kisfia sírját.

Rengeteget gondolok az ártatlan gyermekemre

– mondta a Borsnak és hozzátette: most egy újabb hozzátartozója halála miatt borult ki.

Elvesztettem az édesapámat. Az édesanyám már évekkel ezelőtt elhunyt, így most már teljesen árva lettem

– csuklott el Attila hangja.

Apja hosszú ideje küszködött a rákkal, de a betegség erősebbnek bizonyult.

Bár édesanyámmal volt a legszorosabb a kapcsolatom a családból, apámtól is sokat tanultam. Hiszem, hogy ők már együtt vannak. Ez jelent némi vigaszt

– fejezte be a gyászoló férfi.