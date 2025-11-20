Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt állítja most Viktória, a letartóztatott anya

2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisbaba. Az egyenruhások azonnal keresni kezdték a gyermeket, de csak a kis Zalánka holttestét találták meg a falu határában. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a gyermek saját édesanyját gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát gyanúsítják Fotó: Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja a rácsok mögött vár sorsára

Viktóriát letartóztatták és a kalocsai börtönben tartják fogva. Bár kezdetekben a vőlegénye, és egyben a gyermek édesapja, Attila kitartott a nő mellett, azóta meggondolta magát, és az eljegyzési gyűrűt egy folyóba dobta. Olga, Viktória édesanyja azonban továbbra is biztos a lánya ártatlanságában.

- Szeretnék a lányom mellett lenni, de nem kapok rá lehetőséget, hogy meglátogassam a börtönben. Nem elég, hogy a gyászommal meg kell birkóznom, még azt is kénytelen vagyok elviselni, hogy nem ölelhetem meg Viktóriát és nem nézhetek a szemébe. Tudom, hogy jó anya, hiszen a nagyobbik kisfiát is példásan nevelte – mondta a Borsnak Olga.

Olga még hisz a lánya ártatlanságában Fotó: Bors

A letartóztatott fogvatartottak akkor látogathatók, ha már nem kell tartani a tanúk esetleges befolyásolásától. El kell kerülni, hogy a gyanúsított összebeszéljen a családtagokkal vagy bárkivel, akinek az üggyel kapcsolatban információja lehet.

A Bors úgy tudja: Viktória nem egyszemélyes zárkában ül. A magatartásával a rácsok mögött nincs probléma. A gyermeke megölését továbbra sem ismeri be.