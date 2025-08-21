"Nem bánthatta a lányom!" - Megszólalt a meggyilkolt csecsemő nagymamája

Kegyetlenül meggyilkolták azt a kéthetes csecsemőt, akinek az eltűnését a nemzeti ünnepen jelentette be a családja a Tolna vármegyei Nagydorogon. A baba holttestét a várostáblától néhány száz méterre találták meg egy kukoricásban. A kis Zalán édesanyját a rendőrség őrizetbe vette, de a gyermek nagymamája, illetve az édesapja is meggyőződéssel hisz Viktória ártatlanságában.

Itt, Nagydorog határában találta meg a rendőrség az újszülött holttestét Fotó: police.hu

A Bors megtalálta a meggyilkolt csecsemő, a kis Zalán családját. Olga, Viktória édesanyja kifejtette: biztos benne, hogy a lánya nem bántotta a gyermeket.

Nagydorogon most mindenki rólunk beszél és már a pokolba kívánják Vikit. Úgy ítélkeznek, hogy semmit nem tudnak a körülményekről. Ezt a kínt senkinek nem kívánom, amit most mindannyiunknak át kell élnie, de azt kijelenthetem, hogy inkább lennék én magam is a pokolban, csak ne kellene ezt a rémséget átélnem

– mondta a Borsnak Olga.

Az újszülött Zalán nagymamája, Olga biztos a lánya ártatlanságában és mélyen gyászolja a kisbabát Fotó: Bors

Az én lányom nem gyilkos! Ha az volna, nem nevelte volna szeretetben a nagyobbik gyermekét. Pontosan tudom, hogy Viki kiváló anya. Egyesek azt pletykálják, hogy szülés utáni depresszióban szenvedett, de ez sem lehet igaz, hiszen a picit rendesen szoptatta és gondozta

– szögezte le Olga.

A nagymama elmondása szerint Viktória szerdán sétálni indult a kisfiával. Zalánkát babakocsiban tolta maga előtt. Szeretett volna bemenni a védőnőhöz adományruhákért, mert megfeledkezett arról, hogy épp ünnepnap volt.

Viktória nem sokkal azután, hogy elindult, sírva rohant haza és közölte, hogy eltűnt Zalánka. Elmondta, hogy hirtelen feltűnt egy fekete autó, aztán elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, a babakocsi már üres volt, a lányom fején pedig egy púp éktelenkedett. Lehet, hogy valaki leütötte

– vélekedett Olga, és megjegyezte, hogy a lánya tartott a volt párjától, első gyermeke apjától, a férfi ugyanis nem tudta elfogadni, hogy Viki új kapcsolatban él.

A lányom kétségbeesett volt. Nekem kellett a házba betámogatnom, hogy össze ne essen. Mikor elmondta, mi történt, hívtam a rendőrséget. Ők azt mondták, hogy bízzuk rájuk a keresést. Én tehát tehetetlenül itthon várakoztam és a nagyobbik unokámra vigyáztam

– folytatta beszámolóját.