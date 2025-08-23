UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: íme az anya, akit gyilkossággal gyanúsítanak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 23. 11:58
Bilincsbe verve szállították a Szekszárdi Törvényszékhez a saját gyermeke megölésével gyanúsított 25 éves nőt. A nagydorogi csecsemőgyilkosság feltételezett elkövetője összetört a lelkiismerete terhe alatt.
Most kezdődik a Szekszárdi Törvényszéken a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória letartóztatási tárgyalása. A nő vőlegénye hisz menyasszonya ártatlanságában, ám a rendőrség közlése szerint a családanya megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével.

Nagydorog
Meghozták a nagydorogi csecsemőgyilkosság gynúsítottját a tárgyalásra Fotó: Tumbász Hédi / Bors

 

Viktória augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen, hogy eltűnt a gyermeke. Azonnal megkezdték a kisbaba keresését, és órákkal később meg is találták a holttestét Nagydorog közelében, egy mezőgazdasági területen. A nőt még aznap őrizetbe vették. A jogszabályok szerint három napon belül szabadon kell engedni, vagy letartóztatásba kell  helyezni. Hogy a bíróság melyik megoldást választja, még kérdéses. 

Viktóriát információink szerint Pécsről szállították Szekszárdra. Azért onnan, mert Szekszárdon csak akkor nyitják ki a fogdát, ha legalább két személyt tartanak fogva.

A nőt egy rabszállító rendőrségi autóval vitték egyenesen a bírósági épület bejáratához. Bilincsbe verve szállt ki, újságírói kérdésekre nem válaszolt. Szerettük volna megtudni, hogy érzi magát jelenleg, illetbe beismeri-e a gyilkosságot, ám csak egy megtört grimasszal reagált.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
