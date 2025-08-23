Nagydorogi csecsemőgyilkosság: íme az anya, akit gyilkossággal gyanúsítanak

Most kezdődik a Szekszárdi Törvényszéken a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória letartóztatási tárgyalása. A nő vőlegénye hisz menyasszonya ártatlanságában, ám a rendőrség közlése szerint a családanya megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével.
Viktória augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen, hogy eltűnt a gyermeke. Azonnal megkezdték a kisbaba keresését, és órákkal később meg is találták a holttestét Nagydorog közelében, egy mezőgazdasági területen. A nőt még aznap őrizetbe vették. A jogszabályok szerint három napon belül szabadon kell engedni, vagy letartóztatásba kell helyezni. Hogy a bíróság melyik megoldást választja, még kérdéses.
Viktóriát információink szerint Pécsről szállították Szekszárdra. Azért onnan, mert Szekszárdon csak akkor nyitják ki a fogdát, ha legalább két személyt tartanak fogva.
A nőt egy rabszállító rendőrségi autóval vitték egyenesen a bírósági épület bejáratához. Bilincsbe verve szállt ki, újságírói kérdésekre nem válaszolt. Szerettük volna megtudni, hogy érzi magát jelenleg, illetbe beismeri-e a gyilkosságot, ám csak egy megtört grimasszal reagált.
