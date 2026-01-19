Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„A meghalt szerelmemről neveztem el...” - Megszületett a kocséri kettős tragédia áldozatának kisfia

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 20:00
kombájnszületés
Levente mindig is egy harmadik gyermekre vágyott, aki fiú. A sors fintora, hogy amikor a férfi balesetet szenvedett, akkor a szerelme már a szíve alatt hordta a fiukat. A kocséri kettős tragédia áldozatának fia vasárnap született meg és az édesapja nevét örökölte.
Mongyi Nikolett
Egyetlen pillanat – ennyi volt, ami megváltoztatta több család életét. Ahogyan arról a Bors korábban beszámolt, május 8-án brutális baleset történt Kőröstetétlen közelében. Egy személyautó kombájnnak ütközött. A kocséri kettős tragédia során meghalt a 33 éves ifjabb Levente és a férfi munkatársa Attila. Egyedül Levente édesapja, a sofőr maradt életben. Kiderült, hogy Leventének a szerelme éppen terhes volt a harmadik gyermekükkel, ám ezt akkor még nem tudták… 

kocséri kettős tragédia
A kocséri kettős tragédia során két édesapa halt meg Fotó: Nagy Tamás

A kocséri kettős tragédia: két családapa az áldozat

Dolgozni indultak, mint minden nap. Ám ezúttal már nem értek oda. Ahogy mentek az úton, összetalálkoztak egy kombájnnal, aminek a fémlapátjai beleakadtak az autóba, ami végül befordította őket az árokba. Attila azonnal meghalt, míg Levente 20 percig életben volt még. 

Én voltam az első, aki értesült a balesetről.

- Elkezdtem telefonálgatni, míg végül ki nem derült, hogy tényleg Leventéékkel történt a tragédia. Kimentem a helyszínre, de már nem engedtek oda a rendőrök. Nem nézhettem meg őket. Egy túlélő volt, az apósom. A párom és a kollégájuk meghalt. Levente még 20 percig életben volt. Egy ideig csak nyugtatóval tudtam aludni – kezdte lapunknak Levente jegyese, Tóth Nikolett

kocséri kettős tragédia
Nikolett vasárnap szülte meg Leventével közös gyermeküket Fotó: Gábor Zoltán

Teljesen összetörtem, mentőt akartak hívni hozzám. A nagyobbik, 10 éves gyermekünk tudta meg elsőnek, ő folyamatosan magát hibáztatta. „Miért ment el Levente, az ő hibája, hogy elment” – ezt mondogatta. Annyira szoros volt a kapcsolatuk. Imádkozott sokáig, hogy jöjjön vissza. A kicsi 7 éves, ő még nem fogja fel, hogy Levente nincs többé.

A család épp Levente születésnapjára készült. Nikivel egy éve lettek jegyesek, ugyanis a férfi akkor kérte meg a kezét. 

kocséri kettős tragédia
Levente és kollégája, Attila halt meg a balesetben Fotó: olvasói

A balesetkor én sem tudtam, hogy terhes vagyok, találgatni lehetett, de biztos akkor lettem, miután megtörtént a temetés

 – folytatta.  

Nagyon összetörtem. Azt mondják, hogy egyik kézzel ad az Isten, a másikkal meg elvesz. De mindezt ilyen áron?! 

- Leventének mindig is egy harmadik gyermek volt a vágya, egy fiú. És össze is jött. Talán ha tudja, akkor odafigyel magára és beköti magát a biztonsági övvel. A gyerekek üvöltöttek a temetésén. Rajzoltak neki és ajándékokat hoztak, azokat tettük a koporsóba - mondja Niki.

kocséri kettős tragédia
A család szerint a kombájnosnak gépkezelői engedélye sem volt Fotó: Nagy Tamás

Niki vasárnap megszülte a harmadik gyermekét is, akit a szerelméről nevezett el. 

Most vasárnap megszületett a kis Levente. A szerelmemről neveztem el, ez természetes

 – zárt szavait Niki.

A három gyermeket nevelő édesanyának szüksége van a támogatásra. Az utolsó napig, amíg csak tehette terhesen is dolgozott, viszont Levente nélkül anyagi támogatás nélkül maradnak. Arra kérnek mindenkit, hogy, aki teheti segítsen nekik! 

 

