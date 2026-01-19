„A meghalt szerelmemről neveztem el...” - Megszületett a kocséri kettős tragédia áldozatának kisfia

Egyetlen pillanat – ennyi volt, ami megváltoztatta több család életét. Ahogyan arról a Bors korábban beszámolt, május 8-án brutális baleset történt Kőröstetétlen közelében. Egy személyautó kombájnnak ütközött. A kocséri kettős tragédia során meghalt a 33 éves ifjabb Levente és a férfi munkatársa Attila. Egyedül Levente édesapja, a sofőr maradt életben. Kiderült, hogy Leventének a szerelme éppen terhes volt a harmadik gyermekükkel, ám ezt akkor még nem tudták…

A kocséri kettős tragédia során két édesapa halt meg Fotó: Nagy Tamás

A kocséri kettős tragédia: két családapa az áldozat

Dolgozni indultak, mint minden nap. Ám ezúttal már nem értek oda. Ahogy mentek az úton, összetalálkoztak egy kombájnnal, aminek a fémlapátjai beleakadtak az autóba, ami végül befordította őket az árokba. Attila azonnal meghalt, míg Levente 20 percig életben volt még.

Én voltam az első, aki értesült a balesetről.

- Elkezdtem telefonálgatni, míg végül ki nem derült, hogy tényleg Leventéékkel történt a tragédia. Kimentem a helyszínre, de már nem engedtek oda a rendőrök. Nem nézhettem meg őket. Egy túlélő volt, az apósom. A párom és a kollégájuk meghalt. Levente még 20 percig életben volt. Egy ideig csak nyugtatóval tudtam aludni – kezdte lapunknak Levente jegyese, Tóth Nikolett.

Nikolett vasárnap szülte meg Leventével közös gyermeküket Fotó: Gábor Zoltán

Teljesen összetörtem, mentőt akartak hívni hozzám. A nagyobbik, 10 éves gyermekünk tudta meg elsőnek, ő folyamatosan magát hibáztatta. „Miért ment el Levente, az ő hibája, hogy elment” – ezt mondogatta. Annyira szoros volt a kapcsolatuk. Imádkozott sokáig, hogy jöjjön vissza. A kicsi 7 éves, ő még nem fogja fel, hogy Levente nincs többé.

A család épp Levente születésnapjára készült. Nikivel egy éve lettek jegyesek, ugyanis a férfi akkor kérte meg a kezét.

Levente és kollégája, Attila halt meg a balesetben Fotó: olvasói

A balesetkor én sem tudtam, hogy terhes vagyok, találgatni lehetett, de biztos akkor lettem, miután megtörtént a temetés

– folytatta.

Nagyon összetörtem. Azt mondják, hogy egyik kézzel ad az Isten, a másikkal meg elvesz. De mindezt ilyen áron?!

- Leventének mindig is egy harmadik gyermek volt a vágya, egy fiú. És össze is jött. Talán ha tudja, akkor odafigyel magára és beköti magát a biztonsági övvel. A gyerekek üvöltöttek a temetésén. Rajzoltak neki és ajándékokat hoztak, azokat tettük a koporsóba - mondja Niki.