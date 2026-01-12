„Nem tudta a fiam, hogy a felesége gyermeket vár” - A kocséri kettős tragédia áldozata a születésnapja előtt halt meg

Néhány pillanat műve volt az egész, egyszerre több család élete is gyökeresen megváltozott. Ahogyan arról a Bors beszámolt, brutális baleset történt május 8-án Kőröstetétlen közelében. Egy személyautó és egy kombájn ütközött össze. Venczel Levente vezette az autót, amiben mellette a fia, mögötte pedig a több gyermeket nevelő kollégájuk, Attila utazott. A balesetet csak Levente élte túl, a másik két férfi a helyszínen meghalt. Lapunknak a túlélő sofőr elmondta: épp a fia születésnapjára készültek, ugyanis nagy bejelentést akart tenni a menye. Levente arról is beszámolt, szerinte a kocséri kettős tragédia során nem ő, hanem a kombájnos hibázott.

Az ifjabb Levente is meghalt a kocséri kettős tragédia során / Fotó: Nagy Tamás

Két édesapa a kocséri kettős tragédia halálos áldozata

Minden a szokott módon ment aznap, amikor Levente és fia felvették Attilát és elindultak Budapestre dolgozni. Már többször megjárták ezt az utat együtt, de még sosem volt probléma, egészen a tragédia napjáig.

Hirtelen bukkant fel a kombájn

– kezdte Levente. "Szerintem a földútról fordult be, mert szinte az én sávomban haladt. Hiába próbáltam lehúzódni, az elöl lévő fémkar beleakadt az autóba és eldobott minket az árokba. Teljesen összetört minket. Leszakadt az ujjam, összetörtek a bordáim és rengeteg vért veszítettem."

Az anyósülésen lévő 33 éves ifjabb Levente az életéért küzdött a balesetet követő pillanatokban.

Levente szerint a kombájnosnak gépkezelői engedélye sem volt / Fotó: Nagy Tamás

A fiam még élt 20 percig, még meg is fogtam őt az autóban, kérdeztem tőle, hogy jól van-e, de nem tudott mondani semmit, csak bólintott

– idézte fel a drámai perceket a férfi.

Végül elájultam. Egy hétig voltam altatásban, amikor pedig végre magamhoz tértem, azonnal a fiamat kerestem. Kiderült, hogy már nem él. Képtelenség szavakban elmondani azt a fájdalmat, amit azóta érzek.

Az ifjabb Levente nem tudta, hogy imádott felesége a harmadik gyermeküket hordja a szíve alatt / Fotó: olvasói

Levente elmondta, hogy fiának éppen a születésnapját szervezték, pont a baleset után nem sokkal akarták őt megünnepelni.

A szeretett fiam születésnapja lett volna, készültünk rá nagyon. A menyem a harmadik gyermekükkel lett várandós, amiről a fiam még nem tudott, meglepetésnek szánta a bejelentését, de erre már nem kerülhetett sor…

– csuklott el a férfi hangja. Ez lesz a harmadik unokájuk, aki már azelőtt félárva lett, hogy megszületett volna. A fiatalasszonynak úgy kell kihordania és világra hoznia a gyermekét, hogy közben a kicsi édesapját gyászolja.