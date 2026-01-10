Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Minden nap várom haza a halott fiamat” – megtörte a gyász a kocséri kettős tragédia túlélőjét

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 20:00
kombájnautó
Levente vezette azt az autót, amivel végül kombájnak ütköztek. A kocséri kettős tragédia során meghalt a férfi fia és a munkatársuk is.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, brutális baleset történt még május 8-án, Kőröstetétlen közelében. Egy személyautó összeütközött egy kombájnnal. A kocsit Levente vezette, mellette pedig a 33 éves fia ült, míg mögötte a több gyermeket nevelő Attila. A kocséri kettős tragédia után csak Levente maradt életben. Mint mondta, nincs olyan perc, hogyne várná haza a fiát. 

kocséri kettős tragédia
A kocséri kettős tragédia során Leventéék egy kombájnnal ütköztek Fotó: Nagy Tamás

Kocséri kettős tragédia: megtörte a csendet a sofőr

Az 56 éves Venczel Levente vezette azt az autót, amivel végül kombájnak ütköztek. A férfi a fiával és a kollégájukkal dolgozni igyekezett Budapestre, amikor összetalálkoztak a nagy munkagéppel. Levente állítja: nem ő volt a hibás, ugyanis a kombájn vezetőjének még csak engedélye sem volt. 

"Nagyon hirtelen történt minden, nem is tudom, mikor bukkant fel a kombájn. A földútról fordulhatott ki, mert szemből nem láttam érkezni. Szinte az én sávomban haladt. Én próbáltam elmenni mellette, még le is húzódtam. Ennek a nyomai látszódtak is a füvön, de ez nem volt elég, mert oldalról belénk jött. Az én oldalamat találta el a kombájn. A kombájnon lévő, előre álló, hegyes vasak beleakadtak az autóba. Pont a fejem mellett jött be a vas, engem az üléssel együtt hátra is lökött. Ráfordított minket a vágóasztalra, majd haladt tovább és betolt minket az árokba. A baleset után én még magamnál voltam..." 

kocséri kettős tragédia
A kombájnról leszakadt egy vas, ami beleállt az autóba Fotó: Nagy Tamás

Levente szerint Attila azonnal meghalt az ütközésben, de a fia még 20 percig életben volt. 

A fiamat egyszer láttam még, meg is fogtam őt. Kérdeztem, hogy hogy van, de nem tudott szólni, csak bólintott. De még életben volt! Ezután elájultam. 


 Leventének is súlyos, életveszélyes sérülései lettek.

"Leszakadt az ujjam, összetört az összes bordám, ami átszúrta a tüdőmet és túl sok vért vesztettem. Végül újra kellett éleszteni. Mesterséges altatásba helyeztek. Aztán amikor egy héttel később felébredtem, azonnal a fiamat kerestem. Összeomlottam, amikor kiderült, hogy nincs többé. Minden nap várom haza őt. Nem is tudtam elbúcsúzni tőle. Amikor megkaptuk a boncolási jegyzőkönyvet, a feleségem egy napon keresztül sírt " – mondta el a férfi.

Levente állítja, nem ő volt a hibás, hanem a kombájnos. 

kocséri kettős tragédia
Levente a baleset helyszínén. Az apa várja haza a fiát Fotó: olvasói

Mi semmi mást nem akarunk, csak igazságot. Engem hoztak ki hibásnak, mert ha lassabban megyek, akkor nem történik meg a tragédia. De állítom, ez nem az én hibám volt! Kértük, hogy nézzék vissza a kamerafelvételeket, hogy honnan érkezett a nagy gép, de nem tették. Még világítás sem volt rajta, ráadásul kiderült az is, hogy nem volt a férfinak gépkezelői engedélye sem…

– zárta szavait a gyászoló édesapa.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu