Holttestet találtak Budakeszin, borzalmas látvány fogadta a tűzoltókat

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 10:29
tűzoltóktűzBudakeszi
Még vizsgálják a tragédia körülményeit.
N.T.
A szerző cikkei

Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali négy órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budakeszin, az Alma utcában kigyulladt egy épület. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - írta a tűzoltó alezredes.

 

