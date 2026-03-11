Ezt nézi most mindenki a Netflixen: Az Ismeretlen támadók a top 1

Egy sci-fi akciófilm uralja jelenleg a Netflix top 10-es listáját. Az Ismeretlen támadók a hétvégén debütált a Netflix kínálatában. Nézzük, mitől lett ilyen népszerű az Alan Ritchson főszereplésével készült mozi!

Az Ismeretlen támadók mindenkit maga mögé utasított a Netflixen (Fotó: Netflix)

Ismeretlen támadók: most ezt nézi mindenki a Netflixen

Az Ismeretlen támadók debütálása óta uralja a Netflix toplistáját. A március 2-a és 8-a közötti héten töretlenül vezette a legnézettebb filmek listáját, csak az első három napján 39,3 milliós nézettséget hozott. Hazánkban olyan filmeket utasított a lista hátsóbb szektorába, mint Herendi Gábor Szenvedélyes nők című új rendezése, az Oscar-jelölt K-pop-Démonvadászok, vagy a sokáig egyeduralkodó Lángok között.

A Patrick Hughes rendezésében készült Ismeretlen támadók főhőse 81, akit Alan Ritchson alakít. Hughes olyan filmeket tudhat a háta mögött, mint a Sokkal több, mint testőr, melyben Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds és Gary Oldman alakítják a főszerepeket, vagy A torontói ember, ami nem kapott túl fényes értékelést az IMDB-n, de talán most az Ismeretlen támadókkal a rendező kiengeszteli a filmrajongókat.

Alan Ritchsonra nagyon is illik a marcona katona szerep (Fotó: Netflix)

Alan Ritchson küzd az idegenekkel

Alan Ritchson a legtöbbeknek Jack Reacher szerepében lehet ismerős a Reacher sorozatból, de a színész nem csak a kis képernyőkön szerezett magának nevet. Az első élőszereplős Tini nindzsa teknőcök filmben Raphael bőrébe bújt, majd a következő, Tini nindzsa teknőcök: Elő az árnyékból című folytatásban is visszatért. Láthattuk a Halálos iramban 10. részében is, és Guy Ritchie 2024-es rendezésében, A piszkos hadviselés minisztériumában. Az Ismeretlen támadókban egy katonát alakít, akit csak a 81-es számmal jelölnek a filmben. Ő és társai egy különleges kiképzőtábor utolsó állva maradt tagjai, a legkeményebb fickók, akik a kíméletlen kiképzés során szembe találják magukat valami nem evilági erővel, és elszabadul a pokol. A 81-es kadét nemcsak a kiképzés kihívásaival néz szembe, hanem testvére elvesztésével is meg kell küzdenie, ezek a problémák azonban egy csapásra szertefoszlanak, amikor földönkívüliekhez köthető ismeretlen támadások érik a kiképzőtábort és a tréning hamarosan élet-halál harccá és menekülős horrorfilmmé változik, ahol a katonai hierarchia alulmarad a túléléssel szemben.