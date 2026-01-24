Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Holtan, a jég alatt találták meg az eltűnt Józsefet

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 21:56
jákeltűnt
Gyerekek találták meg az övtáskáját, ők szóltak a felnőtteknek. Józsefet a jég alól húzták ki.

Két héttel az eltűnése után megtalálták Sz. József holttestét a Vas megyei Ják településen. A férfi feldúlt állapotban egy pálinkás üveggel távozott egy baráti társaságtól, miközben nyugtalanító kijelentéseket tett. 

gyász gyertya
Forrás: Pexels
Fotó: Pexels / Pexels

A férfit már aznap este keresni kezdték a rendőrök, másnap pedig keresőcsapatok fésülték át a környéket. Állítólag gyerekek találtak rá az övtáskájára és ők szóltak a felnőtteknek, akik értesítették a rendőrséget. A férfi holttestét a patak jege alatt találták meg. 

