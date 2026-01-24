Holtan, a jég alatt találták meg az eltűnt Józsefet

Két héttel az eltűnése után megtalálták Sz. József holttestét a Vas megyei Ják településen. A férfi feldúlt állapotban egy pálinkás üveggel távozott egy baráti társaságtól, miközben nyugtalanító kijelentéseket tett.
A férfit már aznap este keresni kezdték a rendőrök, másnap pedig keresőcsapatok fésülték át a környéket. Állítólag gyerekek találtak rá az övtáskájára és ők szóltak a felnőtteknek, akik értesítették a rendőrséget. A férfi holttestét a patak jege alatt találták meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.