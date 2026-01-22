Szívszorító, sokszorosára nőtt a plázatűz halálos áldozatainak száma

A rendőrség és kórházi tisztségviselők megerősítették, hogy a pakisztáni plázatűz után megtalálták többtucatnyi ember maradványát.

A plázatűz rengeteg áldozatot szedett

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A plázatűz helyszínén még folyik a kutatás

Szummaja Szied rendőrtisztviselő azt mondta, hogy a mentők még mindig kutatnak a szombaton és vasárnap kiégett Gul Plazában. Hétfőn még csak 21 halálos áldozatról számoltak be, a vizsgálat mostani állása szerint azonban legkevesebb 67 ember esett áldozatul a tűzvésznek, és mintegy 20 személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A bevásárlóközpontban több mint 1200 üzlet működött.

A tűzoltóság 24 órán át küzdött a lángokkal. Munkájukat nehezítette, hogy a rossz szellőzésű bevásárlóközpont sűrű füsttel telt meg, és ez késleltette a csapdába esett emberek utáni kutatást.

A tűz eredetét még mindig nem ismerik, de feltehetően a földszinten keletkezett rövidzárlat okozta, és terjedését fokozták a bevásárlóközpontban felhalmozott gyúlékony anyagok.