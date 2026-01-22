Szívszorító, sokszorosára nőtt a plázatűz halálos áldozatainak száma

A rendőrség és kórházi tisztségviselők megerősítették, hogy a pakisztáni plázatűz után megtalálták többtucatnyi ember maradványát.
Szummaja Szied rendőrtisztviselő azt mondta, hogy a mentők még mindig kutatnak a szombaton és vasárnap kiégett Gul Plazában. Hétfőn még csak 21 halálos áldozatról számoltak be, a vizsgálat mostani állása szerint azonban legkevesebb 67 ember esett áldozatul a tűzvésznek, és mintegy 20 személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A bevásárlóközpontban több mint 1200 üzlet működött.
A tűzoltóság 24 órán át küzdött a lángokkal. Munkájukat nehezítette, hogy a rossz szellőzésű bevásárlóközpont sűrű füsttel telt meg, és ez késleltette a csapdába esett emberek utáni kutatást.
A tűz eredetét még mindig nem ismerik, de feltehetően a földszinten keletkezett rövidzárlat okozta, és terjedését fokozták a bevásárlóközpontban felhalmozott gyúlékony anyagok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.