Most jött: elgázolt egy embert a villamos a Móricz Zsigmond körtéren

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 18:24
Móricz Zsigmond körtérbaleset
A tűzoltók és a mentők is a helyszínen.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy embert gázolt a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a villamos alól, majd átadták a mentőknek. Mint kiderült, a baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben.

 

