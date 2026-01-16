Most jött: elgázolt egy embert a villamos a Móricz Zsigmond körtéren

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy embert gázolt a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a villamos alól, majd átadták a mentőknek. Mint kiderült, a baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben.