Pusztító tűz tombolt, több száz tűzoltót riasztottak a helyszínre

Óriási tűz ütött ki Szöul egyik szegénynegyedében pénteken. A lángok megfékezésére több száz tűzoltót mozgósítottak.

Tucatnyi tűzoltót riasztottak a tűz helyszínére / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Több száz tűzoltó küzdött a lángokkal

A tűzoltóság szerint 300 ember küzd a lángokkal a dél-koreai főváros déli részén fekvő Gangnamban. Az érintett területen mintegy 100 ember él, aki közül 47-et kellett kitepelíteni. A hatóságok szerint nincsenek áldozatok.

A tűzoltók helyi idő szerint nem sokkal hajnali 5 után kapták a bejelentést, és nem sokkal később a második legmagasabb szintűre emelték a riasztást, mert félő volt, hogy a lángok egy közeli hegyre is átterjednek.

Aludtam, amikor az egyik szomszéd ébresztett, hogy tűz van. Kiszaladtam és láttam, hogy minden lángol

- mondta egy helyi nő, aki 30 éve él a környéken.

Pár éve az ár vitte el majdnem mindenünket, most a tűz pusztítja el, ami maradt

- tette hozzá.

Jun Hodzsong dél-koreai közbiztonsági miniszter elrendelte, hogy minden embert mozgósítsanak, hogy mindenkit ki lehessen menteni, és mielőbb meg lehessen fékezni a lángokat.