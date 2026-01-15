Négyéves kislányhoz riasztottak mentőhelikoptert, intubálni kellett

Rettenetes pillanatokat élt át egy Komárom-Esztergom vármegyei házaspár, mikor szenteste a négy éves kislányuk játék közben szédülni kezdett, majd görcsrohama zajlott és nem tért magához.

Négyéves kislány életét mentették meg a mentők

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Mentőhelikoptert is riasztottak a kislányhoz

A mentésirányítás azonnal esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott a helyszínre. Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szintű ellátásba kezdtek. A gyermeket intubálták, majd sikeresen stabilizálták állapotát, ezt követően pedig kórházba szállították. Néhány nappal később a kislány szülei üzentek mentőtiszt bajtársnőnknek. Köszönetet mondtak a kiérkező mentők munkájáért és azt is elárulták, hogy a gyermek már jól van

- írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.