Rohantak a mentők: baleset bénította meg a kerületet

Két autó ütközött össze Budapest XVIII. kerületében. A baleset a Törvény utca és az Ady Endre út kereszteződésénél történt.
A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a gépkocsikat, valamint mentőt is riasztottak. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták, ami jelentős forgalmi fennakadást okozhat a közlekedésben - írja a Katasztrófavédelem.
