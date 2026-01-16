Rohantak a mentők: baleset bénította meg a kerületet

Két autó ütközött össze Budapest XVIII. kerületében. A baleset a Törvény utca és az Ady Endre út kereszteződésénél történt.

XVIII. kerületi balesethez rohantak a mentők

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a gépkocsikat, valamint mentőt is riasztottak. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták, ami jelentős forgalmi fennakadást okozhat a közlekedésben - írja a Katasztrófavédelem.