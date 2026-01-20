Egressy Mátyás eltűnése: erre a 3 rejtélyes szálra nincs magyarázat

A rendőrség egyelőre eltűntként tartja nyilván a sokak által már halottnak vélt Egressy Mátyást. Az biztos, hogy az élsportoló, jól tanuló, egyetemre készülő, fiatal péntek (jan. 16.) este szórakozni ment a barátaival, és azóta sem tért haza. A fiú szombat hajnalban elbúcsúzott a társaságától, és útnak eredt. Hogy pontosan mely helyeket kereste fel és mi okból, azzal kapcsolatban sok a találgatás, mindenesetre van olyan tanú, aki az állítása szerint találkozott vele. Matyi állítólag segítséget kért tőle, hogy hazajusson a XI. kerületi otthonába, de aztán elszaladt.

Egressy Mátyást az iskolájában már gyászolják Fotó: Bors

Matyi nem sokkal később az Örs vezért téren kötött ki, ahol felszállt a HÉV-re és utazott néhány megállót, ám aztán visszament az Örs vezér térre, és metróval a Kossuth térre sietett.

Mi történt Egressy Mátyással?

1. Szemtanúk elmondása és egy dunai hajó kamerája által készített felvétel szerint vasárnap 6 óra 37 perckor, egy ember a Lánchídról a Dunába esett. A híd közepén később találtak egy kulcscsomót, amit a hírek szerint Matyi családja már azonosított is. A térfigyelő kamerák azt rögzítették, hogy a fiú a pesti oldalon felment a hídra, de azt nem, hogy a Budán elhagyta volna az átkelőt. Egyesek mindebből arra következtetnek, hogy a folyóba zuhant férfi egyértelműen Matyi, aki a hideg vízben életét vesztette. A rendőrség a tinédzsert cikkünk írásakor még eltűntként kereste.

2. A hétvégén többen is azt terjesztették a közösségi oldalakon, hogy Budapesten találkoztak a zavartan viselkedő, kabátot már nem viselő Matyival. A Havanna - lakótelep környékén és a Bozsik stadionnál is keresték. Téves volt az az információ, hogy ott járt volna?

3. A család gyanúja szerint valakik drogot keverhettek a gimnazista italába. A fiú kiváló kapcsolatot ápolt a szeretteivel, így nem volt rá oka, hogy ne akarjon hazamenni. Korábban sosem tett olyat, hogy napokon keresztül nem adott magáról életjelet.