Végleg elveszett minden remény? Az eltűnt Egressy Mátyást gyászolják a gimnáziumában

Ölelkező, egymást vigasztaló diákok csoportosulnak a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt. Az iskola tanulója az az Egressy Mátyás, aki pénteken (jan.16.) egy belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza. A családja bejelentette az eltűnését, a fiatal fiú kereséséhez pedig rengeteg önkéntes csatlakozott. Volt, aki autóval, mások gyalogosan ellenőrizték a főváros több pontját.

Egressy Mátyás miatt fekete zászló leng a gimnázium homlokzatán Fotó: Bors

Egressy Mátyást kedvelték a diáktársai



Vasárnap este és hétfő reggel már ellentmondásos hírek láttak napvilágot. Egyesek már Mátyás halálhírét kezdték terjeszteni, a rendőrség viszont ezt cáfolva kiadott egy közleményt, hogy a tinédzsert továbbra is keresik. A hatóság hivatalos honlapján, e sorok írásakor, Matyi még az eltűnés miatt körözöttek között szerepelt. Ezt az is magyarázhatja, hogy a körözést az általános gyakorlat szerint csak akkor vonják vissza, ha az adott személy élve vagy holtan előkerül. A 2000-ben eltűnt Till Tamást is csaknem negyed évszázadon keresztül körözték, míg 2024 nyarán megtalálták a holttestét.

Mátyás sokáig bolyongott a városban. Valakik látták, amint egy fiatal férfi a Lánchídról a jéghideg folyóba zuhan, majd később a korlátnál találtak egy Matyiéhoz hasonló kulcscsomót.

Egymást vigasztalják a diáktársak Fotó: Bors

Hivatalos közlésben a rendőrség még nem erősítette meg a gimnazista halálhírét, de az iskolájában már gyászolnak. A tanári szoba mellett elhelyezett asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt. Az igazgatóhelyettes kérésére a kegyeleti emlékhelyről fotót nem készítettünk.

Matyi egy nagyon rendes srác volt, és egy igazi élsportoló. Szurkoltunk neki, hogy sokra vigye a teniszben

– mondta kérdésünkre válaszolva az egyik diák. Egy társa hozzátette: még reménykednek, hogy Matyi halálhíre tévesnek bizonyul.

Az épület homlokzatán fekete zászló leng.