Végleg elveszett minden remény? Az eltűnt Egressy Mátyást gyászolják a gimnáziumában

Ölelkező, egymást vigasztaló diákok csoportosulnak a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt. Az iskola tanulója az az Egressy Mátyás, aki pénteken (jan.16.) egy belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd miután elköszönt tőlük, nem tért haza. A családja bejelentette az eltűnését, a fiatal fiú kereséséhez pedig rengeteg önkéntes csatlakozott. Volt, aki autóval, mások gyalogosan ellenőrizték a főváros több pontját.
Vasárnap este és hétfő reggel már ellentmondásos hírek láttak napvilágot. Egyesek már Mátyás halálhírét kezdték terjeszteni, a rendőrség viszont ezt cáfolva kiadott egy közleményt, hogy a tinédzsert továbbra is keresik. A hatóság hivatalos honlapján, e sorok írásakor, Matyi még az eltűnés miatt körözöttek között szerepelt. Ezt az is magyarázhatja, hogy a körözést az általános gyakorlat szerint csak akkor vonják vissza, ha az adott személy élve vagy holtan előkerül. A 2000-ben eltűnt Till Tamást is csaknem negyed évszázadon keresztül körözték, míg 2024 nyarán megtalálták a holttestét.
Mátyás sokáig bolyongott a városban. Valakik látták, amint egy fiatal férfi a Lánchídról a jéghideg folyóba zuhan, majd később a korlátnál találtak egy Matyiéhoz hasonló kulcscsomót.
Hivatalos közlésben a rendőrség még nem erősítette meg a gimnazista halálhírét, de az iskolájában már gyászolnak. A tanári szoba mellett elhelyezett asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt. Az igazgatóhelyettes kérésére a kegyeleti emlékhelyről fotót nem készítettünk.
Matyi egy nagyon rendes srác volt, és egy igazi élsportoló. Szurkoltunk neki, hogy sokra vigye a teniszben
– mondta kérdésünkre válaszolva az egyik diák. Egy társa hozzátette: még reménykednek, hogy Matyi halálhíre tévesnek bizonyul.
Az épület homlokzatán fekete zászló leng.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.