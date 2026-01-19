Rejtélyes eltűnés: többen a halálhíréről számoltak be, de a rendőrök továbbra is keresik Egressy Mátyást

Mint arról korábban beszámoltunk, szombat éjjel eltűnt egy 18 éves fiú. Egressy Mátyást azóta nagy erőkkel keresik a hatóságok, és a közösségi felületeken is páratlan összefogás alakult a megtalálására.

A rendőrség nagy erőkkel keresi Egressy Mátyást

Fotó: Gé

Ellentétes információk keringenek a közösségi oldalakon Egressy Mátyásról

Egressy Mátyás szombaton bulizni indult a barátaival a budapesti Ötkert nevű helyre, onnan azonban soha nem érkezett haza. Úgy tudni, Mátyás a 907-es éjszakai buszra szállt fel a Március 15. téren, ahol elaludt. Hajnali 4 órakor a buszsofőr ébresztette fel és szállította le. Ezután HÉV-re szállt, amellyel Csömörre utazott, majd visszatért Budapestre, ahol metróra ült. Vasárnap hajnalban ismerősei utoljára Pestszentlőrincen látták, azonban ekkor elszaladt, és azóta nem találták meg.

Azóta többször is elterjedtek olyan információk a közösségi felületeken, hogy Mátyást megtalálták – melyet maga a fiú édesapja cáfolt –, illetve olyan is, hogy elhunyt. A sportegyesülete oldala gyászba borult, egy kommentelő pedig azt írta: "már az angyalokkal folytatja tovább az útját".

A rendőrség azonban most a halálhírt is cáfolja legfrissebb közleményében. Mint írják, Egressy Mátyást továbbra is eltűntként keresik. "Akinek információja van, ne a Facebookon posztolja, hanem a hatóságot értesítse!" - figyelmeztetnek a 18 éves fiatal eltűnése kapcsán.