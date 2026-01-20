Megrázó hírt közölt Egressy Mátyás családja, ő eshetett le a Lánchídról

Az MTK Park Teniszklubon keresztül üzent a január 17-én hajnalban eltűnt Egressy Mátyás családja. Szívszorító sorok következnek.
Mint írták, mély fájdalommal a szívükben írják az alábbi sorokat szeretett játékosuk, klubtársuk, barátjuk, Egressy Mátyás eltűnése kapcsán.
A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni.
Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye. Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.
- írta a teniszklub. Megkértek továbbá mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a családot, a barátokat és klubot, valamint megköszöntek minden segítséget, amely Matyi keresését előremozdította.
A teljes közlemény itt olvasható:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el körözését a 18 éves Egressy Mátyásnak, aki 2026. január 17-én, 2 óra után egy Budapest belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A nap folyamán közölték, a kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.