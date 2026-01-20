Megrázó hírt közölt Egressy Mátyás családja, ő eshetett le a Lánchídról

Az MTK Park Teniszklubon keresztül üzent a január 17-én hajnalban eltűnt Egressy Mátyás családja. Szívszorító sorok következnek.

Az eltűnt Egressy Mátyás családja szomorú hírt közölt

Egressy Mátyástól búcsúznak szerettei

Mint írták, mély fájdalommal a szívükben írják az alábbi sorokat szeretett játékosuk, klubtársuk, barátjuk, Egressy Mátyás eltűnése kapcsán.

A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni. Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye. Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

- írta a teniszklub. Megkértek továbbá mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a családot, a barátokat és klubot, valamint megköszöntek minden segítséget, amely Matyi keresését előremozdította.

A teljes közlemény itt olvasható:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el körözését a 18 éves Egressy Mátyásnak, aki 2026. január 17-én, 2 óra után egy Budapest belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A nap folyamán közölték, a kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.