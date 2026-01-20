Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség az eltűnt Egressy Mátyásról - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 12:06 / FRISSÍTÉS: 2026. január 20. 12:07
A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít. Egressy Mátyást nagy erőkkel keresik!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el körözését a 18 éves Egressy Mátyásnak, aki 2026. január 17-én, 2 óra után egy Budapest belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.

A Dunában is keresik az eltűnt Egressy Mátyást
Fotó: Beküldött fotó

Egressy Mátyást minden lehetséges módon keresik

Mint azt megírtuk, sajtóhírek szerint a rendőrség mindent megvizsgál, amit a fiú eltűnésével kapcsolatban tudni lehet. Ennek keretében ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, valamint ellenőrzik a fiatal híváslistáját, és felkeresik azokat, akik utoljára beszélhettek Mátyással.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot a 112-es segélyhívó számon vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

