Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség az eltűnt Egressy Mátyásról - Videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el körözését a 18 éves Egressy Mátyásnak, aki 2026. január 17-én, 2 óra után egy Budapest belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.
Mint azt megírtuk, sajtóhírek szerint a rendőrség mindent megvizsgál, amit a fiú eltűnésével kapcsolatban tudni lehet. Ennek keretében ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, valamint ellenőrzik a fiatal híváslistáját, és felkeresik azokat, akik utoljára beszélhettek Mátyással.
A rendőrség mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot a 112-es segélyhívó számon vagy – akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.
