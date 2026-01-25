Drogot is kínáltak egy debreceni étteremben – egészen Nyíregyházától vezettek a szálak

A rendőrség tájékoztatása szerint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság egyik kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos eljárásának szálai értek a napokban Hajdú-Bihar vármegyébe. Az ügy felderítése során kiderült, hogy a közelmúltban egy debreceni vendéglátó egységben is többször fogyasztottak tiltott szereket, valamint drog átadására is sor került.

Ahogy a Nyíregyházán bezáratott étterem üzemeltetése, úgy a debreceni is egy 35 éves férfihez köthető. A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében 2026. január 21-én az üzlethelyiség bezáratásáról határozott.

A hatóságok azt kérik, akinek kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről van információja, névtelensége megőrzésével tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón - írja a police.hu.