Nagy erőkkel keresték, de hiába: holtan találtak rá a Nyíregyházán eltűnt férfira

Eltűnt nyíregyházi férfi miatt adott ki körözést a rendőrség a közelmúltban. F. László Máténak december 20-án veszett nyoma, a keresésben a rendőrök a lakosság segítségét kérték, mialatt az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban is felhívták rá a figyelmet.

Már későn találtak rá az eltűnt férfira / Fotó: Gé / MW

Holtan találtak rá az eltűnt férfira

A bejegyzést többen is megosztották, abban a reményben, hogy sikerül mielőbb épségben rátalálni az eltűntre, ám tragikus módon nem így történt.

Köszönöm a megosztásokat! Megtaláltuk. Sajnos későn

- jelezték nemrég a poszt alatti kommentszekcióban. További információkat egyelőre nem osztottak meg a tragédiával kapcsolatban.

