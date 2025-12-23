Nagy erőkkel keresték, de hiába: holtan találtak rá a Nyíregyházán eltűnt férfira

Eltűnt nyíregyházi férfi miatt adott ki körözést a rendőrség a közelmúltban. F. László Máténak december 20-án veszett nyoma, a keresésben a rendőrök a lakosság segítségét kérték, mialatt az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban is felhívták rá a figyelmet.
A bejegyzést többen is megosztották, abban a reményben, hogy sikerül mielőbb épségben rátalálni az eltűntre, ám tragikus módon nem így történt.
Köszönöm a megosztásokat! Megtaláltuk. Sajnos későn
- jelezték nemrég a poszt alatti kommentszekcióban. További információkat egyelőre nem osztottak meg a tragédiával kapcsolatban.
A bejegyzést IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
