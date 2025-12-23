KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagy erőkkel keresték, de hiába: holtan találtak rá a Nyíregyházán eltűnt férfira

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 14:40
holtan találtákeltűnt férfiNyíregyháza
A férfit rengetegen keresték. Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy már csak holtan sikerült megtalálni.
Bors
A szerző cikkei

Eltűnt nyíregyházi férfi miatt adott ki körözést a rendőrség a közelmúltban. F. László Máténak december 20-án veszett nyoma, a keresésben a rendőrök a lakosság segítségét kérték, mialatt az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban is felhívták rá a figyelmet.

eltűnt, rendőrség
Már későn találtak rá az eltűnt férfira / Fotó: Gé / MW

Holtan találtak rá az eltűnt férfira

A bejegyzést többen is megosztották, abban a reményben, hogy sikerül mielőbb épségben rátalálni az eltűntre, ám tragikus módon nem így történt.

Köszönöm a megosztásokat! Megtaláltuk. Sajnos későn

- jelezték nemrég a poszt alatti kommentszekcióban. További információkat egyelőre nem osztottak meg a tragédiával kapcsolatban.

A bejegyzést IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

