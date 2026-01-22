Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Holttestet találtak Vámospércsen, napok óta az épületben lehetett

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 17:10
mentőrendőrség
A rendőröket és a mentőket is riasztani kellett a Debreceni utcába. A holttestet még vizsgálják a szakértők.

A holttest napok óta az épületben lehetett. Az idegenkezűséget kizárták, a halál pontos okát még vizsgálják.

Napok óta az épületben lehetett a holttest
Napok óta az épületben lehetett a holttest
Fotó: Gé / MW

Holttestet találtak egy melléképületben

Mentőket és a rendőröket is riasztani kellett szerdán Vámospércsre, miután egy ingatlan melléképületében egy holttestet találtak a Debreceni utcában. A holttest már napok óta a melléképületben lehetett. 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők egy férfi halálát állapították meg, a halál pontos okának meghatározása orvosszakértő feladata. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. - olvasható a Tények.hu cikkében.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu