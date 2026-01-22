Holttestet találtak Vámospércsen, napok óta az épületben lehetett

A holttest napok óta az épületben lehetett. Az idegenkezűséget kizárták, a halál pontos okát még vizsgálják.
Mentőket és a rendőröket is riasztani kellett szerdán Vámospércsre, miután egy ingatlan melléképületében egy holttestet találtak a Debreceni utcában. A holttest már napok óta a melléképületben lehetett.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők egy férfi halálát állapították meg, a halál pontos okának meghatározása orvosszakértő feladata. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. - olvasható a Tények.hu cikkében.
