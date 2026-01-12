Hajmeresztő felvétel: áttörte a betonelválasztó elemeket és átcsúszott a szemközti sávba egy kukáskocsi

Két jármű ütközött össze még péntek hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán a XV. kerületben. A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a sztrádát. A balesetet videón is megörökítették.
Egy autó fedélzeti kamerájának sikerült rögzíteni, ahogy egy kihajtó sofőr miatt felborult egy kukáskocsi, amely ezután áttörte a betonelválasztó elemeket és átcsúszott a szemközti sávba.
Az egyik kukás súlyosan megsérült, társai könnyebben
- írta meg korábban a Mandiner.
Mutatjuk a sokkoló felvételt!
