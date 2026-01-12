Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Hajmeresztő felvétel: áttörte a betonelválasztó elemeket és átcsúszott a szemközti sávba egy kukáskocsi

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 15:40
kukásautófelborult
A baleset még péntek hajnalban történt.
Bors
A szerző cikkei

Két jármű ütközött össze még péntek hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán a XV. kerületben. A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a sztrádát. A balesetet videón is megörökítették.

Glazed,Frost,On,The,Asphalt.,Icy,Road,Danger,For,Driving.
Videón is sikerült megörökíteni a péntek hajnali balesetet / Fotó: Dragos Asaftei /  Shutterstock 

Brutális baleset történt pénteken: videón a hajmeresztő karambol

Egy autó fedélzeti kamerájának sikerült rögzíteni, ahogy egy kihajtó sofőr miatt felborult egy kukáskocsi, amely ezután áttörte a betonelválasztó elemeket és átcsúszott a szemközti sávba.

Az egyik kukás súlyosan megsérült, társai könnyebben

- írta meg korábban a Mandiner.

Mutatjuk a sokkoló felvételt!

@podmaishere 2026.01.09 Budapest M3 baleset. #fkf #m3 #karambol #kukasauto ♬ som original - Nico News

 

