„Számítani lehetett rá, hogy tragédia lesz a vége” - A szomszédok szerint Tibor valósággal kivégezte az édesapját

Brutális gyilkosság történt december 4-én este a Pest vármegyei Letkés településen - adtuk hírül korábban. Most felkerestük a települést. Csendes utcában, családi házak között sétálva pillantható meg az a ház, ahol a 46 éves K. Tibor és az édesapja, az idősebb Tibor éltek. A szomszédok szerint az alapvetően nyugodt környék most teljesen felbolydult, miután Tibor brutális módon kivégezte az édesapját. A letkési gyilkosság megdöbbentette a helyieket - pedig azt mondják, számítani lehetett rá, hogy előbb-utóbb tragédia történik.
A szembeszomszéd találta meg az idősebb Tibort
– kezdte lapunknak az egyik szomszéd.
Láttam, hogy itt állnak az utcában a mentősök és a rendőrök. A fiatalember a lépcsőn ült, magába volt roskadva. A tette után megvárta a rendőröket. Én közben elmentem a boltba, de amikor jöttem vissza, akkor még mindig nézték a házat. Az ifjabb Tibort addigra már elvitték.
A szobának a padlóján feküdt az idős férfi, itt találták meg a szomszédok.
Azt hallottam, hogy a szemben lakó hölgy találta meg, mert mindig vittek az idős férfinek ételt és így volt ez most is
– folytatta az asszony a beszámolóját. - Amikor bementek, akkor látták meg az egyik szobában élettelenül feküdni. Eléggé megviselt a dolog. Egyidősek voltunk az apukával, ő is, meg én is 72 évesek vagyunk.
Információink szerint az ifjabb Tibor összeveszett az apjával, ami annyira elfajult, hogy dulakodni kezdtek, majd a fiatalabb férfi kést rántott. Többször megszúrta és megvágta az édesapja fejét, majd meglökte őt. Az apa elesett, beverte a fejét az ágyba. Ekkor még élt, de indulatos fia megfojtotta őt.
Ez a fiú egy okos, értelmes gyerek volt. Annak idején börtönőr volt, de, hogy onnan eljött, nem dolgozott sehol. Sokat ivott, úgy tudom, valószínűleg ez lehetett most is a probléma. Már hosszú ideje megy náluk a veszekedés. Mindig cirkusz volt. Korábban, pár hónappal ezelőtt egy fával verte össze az apját. Akkor szintén ez a szomszéd találta meg, az udvaron. Az után az eset után kiengedték a fiát. Most sikerült megölnie szerencsétlent…
- zárta az asszony.
A rendőrség közleményben számolt be a tragédiáról. Emberölés bűntette miatt eljárás indult, a zsaruk lefoglalták a helyszínen talált késeket, amelyek az elkövetés eszközei lehettek. A további vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta. A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki első körben tagadott ugyan, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az édesapját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá és megfojtotta. K. Tibort a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emberölés gyanúja miatt vették őrizetbe. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság már el is rendelt.
